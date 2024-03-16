Elon Musk'ın sır projesi ortaya çıktı. Artık kimse saklanamayacak

Dünyanın en zengin iş insanlarından olan Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X’in ABD’de casus uyduları yöneten bir istihbarat teşkilatı olan Ulusal Keşif Bürosu (NRO) ile 2021 yılında imzalanan 1,8 milyar dolarlık sözleşme kapsamında casus uydu ağı kurduğu öğrenildi.

Reuters’a bilgi veren kaynaklar, SpaceX’in Starshield biriminin yürüttüğü programın başarılı olması durumunda ABD’nin istihbarat yeteneğinin çok önemli ölçüde artacağını işaret etti.

Ağ ile ABD hükümeti ve ordusunun dünyanın neredeyse her yerinde potansiyel hedefleri hızlı bir şekilde belirlenebilecek. Tespit edilen hedeflerle ilgili veriler, ABD istihbaratı ve askeri yetkililerine hızla ulaştırılabilecek.

"KİMSE SAKLANAMAYACAK"

İngiliz haber ajansına konuşan kaynaklardan biri, sistemin potansiyel kapasitesini tanımlarken "Artık kimse saklanamayacak" değerlendirmesinde bulundu.

SpaceX, Reuters’ın konu hakkındaki yorum talebini gere çevirirken NRO, “komplike bir uydu sistemi geliştirme misyonunu; diğer devlet kurumları, şirketler ve başka ülkelerle olan ortaklıkları” kabul etti. İstihbarat teşkilatı, SpaceX’in bu misyona katılımı kapsamında ise yorum yapmayı kabul etmedi.

Teşkilattan bir sözcünün Ulusal Keşif Bürosu’nun dünyanın şimdiye kadar gördüğü en yetenekli ve en dayanıklı uzay tabanlı istihbarat, gözetleme ve keşif sistemini geliştirdiğini vurguladı.

Yeni uydu ağının ne zaman çalışmaya başlayacağı yönünde ise bir bilgi bulunmuyor.

SpaceX’in anlaşma sağladığı NRO’da ABD Uzay Kuvvetleri ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) çalışanlarının bulunduğu belirtildi. NRO, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve ülkedeki diğer istihbarat teşkilatlarına verilmek üzere uydu görüntüleri sağlıyor.