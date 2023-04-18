Elon Musk’ın Starship'inin fırlatıma 40 saniye kala ertelendi. Patlama ihtimali var

Editör: Ayşe MEMİŞ

Elon Musk’ın teknoloji şirketi Starlink’te bulunan Starship uydusu, Boca Chica'daki fırlatma rampasında ve ilk fırlatma denemesi için dakikaları sayıyordu.

UZAYA GÖNDERİLEN EN BÜYÜK ROKET OLACAKTI

Starship’i fırlatmanın Türkiye saati ile 16.00’da gerçekleşmesi beklenirken SpaceX için son ve dikkat çeken bir karar alındı. Bu fırlatmanın şimdiye kadar yapılmış ve uzaya gönderilen en büyük roket olmayı amaçladığı ifade ediliyordu.

Elon Musk, Morgan Stanley ile yaptığı bir röportajda, SpaceX'in birden fazla Starship roketi inşa ettiğini ve bunlardan birinin bu yıl yörüngeye ulaşma ihtimalinin yüzde 80 olduğunu ifade etti. Starship'in önceki yörünge altı uçuşları, inişte patlayıcı bir final yaşadı.

50 BOYUNDAKİ UYDUNUN NE ZAMAN UZAYA GÖNDERİLECEĞİ BELLİ OLDU

Starship, Artemis programında astronotları Ay yörüngesinden Ay yüzeyine indirip geri getirecek roket olarak tanımlanırken uydunun bir sonraki aya iniş görevi olan Artemis III'ün 2025'in sonlarında yapılması planlanıyor. Dolayısıyla Starship'in yeteneklerini bundan çok daha önce göstermesi gerekiyor.

Starship 50 metre boyunda bir roket. Ancak iticisindeyken 119 metreye kadar ulaşıyor. En güçlü fırlatma rekorunun sahibi olan Artemis I, mürettebat bölmesiyle birlikte 98 metre boyundaydı. Starship, hem mürettebatı hem de kargoyu yörüngeye taşımak için tasarlanmış ve her parçası yeniden kullanılabilir.