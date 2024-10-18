Elon Musk'ın tweeti Dogecoin'i uçuşa geçirdi

Bu hafta Dogecoin (DOGE) yaklaşık yüzde 25 değer kazanarak 18 Ekim'de 0,136 dolar seviyesine ulaştı. Bu, son üç ayın en yüksek seviyesi oldu. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi diğer büyük kripto para birimlerini geride bırakan Dogecoin, sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 9'luk bir artış kaydetti.

Kripto para piyasasındaki genel iyimserlik, Wall Street’te beklenenden daha iyi gelen kazanç raporlarından kaynaklanıyor. S&P 500 gibi önemli borsa endeksleri rekor seviyelere yaklaşırken, bu durum riskli varlıklara, özellikle kripto paralara da yansıdı.

ELON MUSK’IN DOGECOİN’E ETKİSİ

Dogecoin'in bu performansı büyük ölçüde Elon Musk'ın oluşturduğu beklentilere dayanıyor. Musk, 15 Ekim'de Kaliforniya'nın SpaceX üzerindeki kısıtlamalarını tartışan bir makaleye yanıt olarak "D.O.G.E her şeyi çözer" tweetini attı. Bu ifade, Donald Trump’ın seçimleri kazanması halinde bürokrasiyi azaltacak D.O.G.E. (Devlet Verimliliği Departmanı) isimli bir ajansın kurulmasını ima ediyordu.

Musk, 17 Ekim'deki bir toplantıda Trump'ı desteklediğini ve bu devlet ajansı fikrini yineleyerek spekülasyonları artırdı. Bu açıklamaların ardından Dogecoin'in fiyatı yüzde 9 daha yükseldi.

YÜZDE 40’LIK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Teknik analizlere göre, Dogecoin’in yükseliş ivmesi devam edebilir. Kripto para, 18 Ekim itibarıyla düşen kama formasyonundan çıkarak potansiyel bir yüzde 40’lık artış sinyali verdi. Bu yükseliş, 2024 sonunda 0,192 dolarlık bir hedef fiyat öngörüyor ve Fibonacci düzeltme seviyelerine de uyumlu.