Elon Musk'ın tweeti Dogecoin'i uçuşa geçirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Elon Musk'ın tweeti Dogecoin'i uçuşa geçirdi

Dogecoin, Elon Musk'ın etkisiyle bu hafta yüzde 25 değer kazandı. Musk'ın "D.O.G.E her şeyi çözer" tweeti ve desteklediği yeni devlet ajansı fikri, piyasada spekülasyon yarattı. Teknik analizler, Dogecoin'in 2024 sonuna kadar yüzde 40 daha değer kazanabileceğini gösteriyor.

Bu hafta Dogecoin (DOGE) yaklaşık yüzde 25 değer kazanarak 18 Ekim'de 0,136 dolar seviyesine ulaştı. Bu, son üç ayın en yüksek seviyesi oldu. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi diğer büyük kripto para birimlerini geride bırakan Dogecoin, sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 9'luk bir artış kaydetti.

Kripto para piyasasındaki genel iyimserlik, Wall Street’te beklenenden daha iyi gelen kazanç raporlarından kaynaklanıyor. S&P 500 gibi önemli borsa endeksleri rekor seviyelere yaklaşırken, bu durum riskli varlıklara, özellikle kripto paralara da yansıdı.

ELON MUSK’IN DOGECOİN’E ETKİSİ

Dogecoin'in bu performansı büyük ölçüde Elon Musk'ın oluşturduğu beklentilere dayanıyor. Musk, 15 Ekim'de Kaliforniya'nın SpaceX üzerindeki kısıtlamalarını tartışan bir makaleye yanıt olarak "D.O.G.E her şeyi çözer" tweetini attı. Bu ifade, Donald Trump’ın seçimleri kazanması halinde bürokrasiyi azaltacak D.O.G.E. (Devlet Verimliliği Departmanı) isimli bir ajansın kurulmasını ima ediyordu.

Musk, 17 Ekim'deki bir toplantıda Trump'ı desteklediğini ve bu devlet ajansı fikrini yineleyerek spekülasyonları artırdı. Bu açıklamaların ardından Dogecoin'in fiyatı yüzde 9 daha yükseldi.

YÜZDE 40’LIK ARTIŞ BEKLENTİSİ

Teknik analizlere göre, Dogecoin’in yükseliş ivmesi devam edebilir. Kripto para, 18 Ekim itibarıyla düşen kama formasyonundan çıkarak potansiyel bir yüzde 40’lık artış sinyali verdi. Bu yükseliş, 2024 sonunda 0,192 dolarlık bir hedef fiyat öngörüyor ve Fibonacci düzeltme seviyelerine de uyumlu.

musk-dogecoin-chart-shutter.webp

Son Haberler
Filenin dadaşlarının Tuşba ile karşılaşıyor
Filenin dadaşlarının Tuşba ile karşılaşıyor
Sürücü kurslarına yönelik rekabet soruşturması sonuçlandı
Sürücü kurslarına yönelik rekabet soruşturması sonuçlandı
Asetek ve Podium güçlerini birleştirdi
Asetek ve Podium güçlerini birleştirdi
Quaresma jübilesini Beşiktaş’ta yapmak istiyor
Quaresma jübilesini Beşiktaş’ta yapmak istiyor
Sibel Can oğlu için kesenin ağzını açtı! Aldığı daireye servet ödedi
Sibel Can oğlu için kesenin ağzını açtı! Aldığı daireye servet ödedi