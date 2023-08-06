Elon Musk'la Mark Zuckerberg'in kafes dövüşü canlı yayınlanacak

Elon Musk, Meta CEO'su Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü maçının, adını X’ olarak değiştirdiği Twitter’dan canlı yayınlanacağını duyurdu.

Elon Musk'la Mark Zuckerberg'in kafes dövüşü canlı yayınlanacak

Twitter'ın, yeni adıyla X'in sahibi Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile yapacakları "kafes dövüşünü" canlı yayımlayacağını açıkladı.

Sosyal medyada herkes nefeslerini tutmuş Zuck ve Musk'ın kafes dövüşünü beklerken Elon Musk Twitter’dan, yani yeni adıyla X’den bir paylaşımda bulundu.

Musk yaptığı paylaşımda; "Zuck ve Musk'ın dövüşü, X üzerinden canlı yayımlanacak. Elde edilen tüm gelir, gaziler derneğine bağışlanacak." ifadelerini kullandı.

Başka bir paylaşımında da tüm gün ağırlık kaldırarak dövüşe hazırlandığını belirten Musk, "İdman yapmak için vaktim yok, o yüzden ağırlıkları iş yerime getirdim." dedi.

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Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağını duyurmuştu. Bunun üzerine Elon Musk sosyal medyadan Mark Zuckerberg’i kafes dövüşüne davet etmişti.

Mark Zuckerberg ‘de 22 Haziranda yaptığı paylaşımla teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.

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