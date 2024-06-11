Elon Musk'tan Apple cihazlarını yasaklama planı

Elon Musk, Tesla ve SpaceX'in kurucusu, Apple'ın OpenAI ile yaptığı işbirliğini eleştirdi. Apple'ın geliştirici konferansı WWDC'de duyurduğu ChatGPT entegrasyonu hakkında sosyal medya üzerinden yorum yapan Musk, eğer Apple bu entegrasyonu işletim sistemi düzeyinde gerçekleştirirse, şirketlerinde Apple cihazlarının kullanımını yasaklayacağını belirtti.

Musk'a göre bu durum, güvenlik ihlallerine yol açabilir. Ayrıca, şirket ziyaretçilerinin Apple cihazlarını girişte bırakmaları gerekeceğini ve bu cihazların Faraday kafesinde muhafaza edileceğini ifade etti. Apple'ın kendi yapay zeka çözümünü geliştirmek yerine OpenAI ile işbirliği yapmasını da eleştiren Musk, Apple'ın veri güvenliği ve gizlilik konusunda OpenAI'ya olan güveninin temelsiz olduğunu savundu.

Öte yandan, Apple'ın kişisel asistanı Siri'nin, ChatGPT ile entegrasyon sayesinde daha gelişmiş bir hizmet sunacağını ve bu özelliğin iOS 18, iPadOS 18 ve macOS Sequoia güncellemeleri ile kullanıma sunulacağını açıkladı. OpenAI'nin CEO'su Sam Altman ise, ChatGPT'nin Apple cihazlarına entegrasyonu konusunda işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve kullanıcıların bu yeniliği beğeneceklerini belirtti.