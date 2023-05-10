Elon Musk’tan şoke eden WhatsApp açıklaması. WhatsApp mikrofonları mı dinliyor?

Elon Musk WhatsApp’la ilgili bir paylaşımın altına, “WhatsApp'a güvenilemez" dedi.

Elon Musk’tan şoke eden WhatsApp açıklaması. WhatsApp mikrofonları mı dinliyor?

Editör: Ayşe Memiş

Twitter’da mühendis olarak görev alan Foad Dabiri adlı kişi sistem kayıtlarını paylaşarak WhatsApp’ın kendisini uyurken dinlediğini iddia etti.

Twitter CEO’su Elon Musk, kendi hesabından Dabiri'nin tweetini paylaşarak Whatsapp’la ilgili şoke edici bir açıklama yaptı.

Paylaşımın altına Musk “WhatsApp’a güvenilemez.” yanıtını verdi.

İddialara göre, WhatsApp mikrofonu gecenin ilerleyen saatlerinde kullanmaya başlayıp sabah saatlerine dek ara ara erişimi yinelemiş.

WHATSAPP CEVAP VERDİ

Konuyla ilgili olarak WhatsApp hemen cevap verdi. WhatsApp, sorunun telefon ile bağlantılı olabileceğinin belirtti.

Mikrofon iznini yalnızca sesli arama ve mesajlarda, uçtan uca şifrelemek suretiyle kullandıklarını ve kullanıcının yaşadığı problemin Google tarafından düzeltilmesini istediklerini duyurdu.

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