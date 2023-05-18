Elon Musk'tan uzaktan çalışanlara: Bu saçmalık ve ahlaksızlık

Elon Musk, uzaktan çalışmayı "ahlaki açıdan yanlış" bulduğunu söyleyerek, yüz yüze çalışmanın daha üretken olabileceğini savundu.

Elon Musk'tan uzaktan çalışanlara: Bu saçmalık ve ahlaksızlık

Twitter’ın CEO’su Elon Musk, uzaktan çalışmayı "ahlaki açıdan yanlış" ve "saçmalık" olarak değerlendirdi.

Uzaktan çalışmayı yasaklayan Musk, evden çalışma politikalarını küçümsediğini paylaşmaktan çekinmedi ancak röportajda Musk, uzaktan çalışmanın ters etki yarattığını savunarak her zamankinden daha sert bir tavır sergiledi.

CNBC'den David Faber'e konuşan Musk, "İnsanların yüz yüze olduklarında daha üretken olmaları gerektiğine inananlardanım." dedi.

TESLA ÇALIŞANLARINA DA AYNISINI SÖYLEMİŞTİ

Musk, Haziran 2022'de Tesla için sıkı bir ofise dönüş politikası uyguladı ve bunu yapmayı reddetmeleri hâlinde çalışanlara işlerini kaybedecekleri konusunda uyarılarda bulundu.

Musk, "Evden çalışma saçmalığıyla ahlak dersi vermeye kalkmayın çünkü kendileri evden çalışırken herkesten evden çalışmamalarını istiyorlar." dedi.

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