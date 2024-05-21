Elvis Presley'in evi haczedildi

Efsanevi şarkıcı Elvis Presley'in mezarının da bulunduğu Graceland adlı evi, bu perşembe günü hacizli bir açık artırmayla satılacak.

WREG-TV News'in haberine göre Graceland ve Elvis Presley Bulvarı üzerindeki arazi, 23 Mayıs'ta Shelby County Adliyesi'nde en yüksek teklifi verene, nakit karşılığında satılacak .

Graceland'in şu anki sahibi olan Elvis'in torunu, aktris Riley Keough satışın "dolandırıcılık" olduğunu iddia ederek konu hakkında dava açtığını bildirdi.

Keough'un avukatına göre Pazartesi günü satışa ilişkin geçici bir yasaklama emri çıkarıldı ve çarşamba günü ihtiyati tedbir duruşması yapılacak.

Haciz işlemi, Riley'nin annesi ve Elvis'in tek çocuğu olan Lisa Marie Presley'in, 2018 yılında çektiği 3,8 milyon dolarlık krediye karşılık Graceland'i teminat olarak göstermesinden ve kredi ödeme şartlarının sağlanmamasından kaynaklanıyor.