Emanet araçla kaza yaptı sonra yangın çıktı

Kaynak: İHA
Emanet araçla kaza yaptı sonra yangın çıktı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, bir vatandaşın arkadaşından ödünç aldığı otomobil, trafik kazası geçirdikten iki saat sonra park halindeyken yanmaya başladı.

Gece yarısı yaşanan bu olay, Yazır Mahallesi'ndeki Halil Ürün Caddesi'nde gerçekleşti. İsmi Cömert E. olarak açıklanan şahıs, 42 AFM 864 plakalı aracı kullanırken başka bir araçla çarpıştı ve bu durum araçta hasara yol açtı. Cömert E., hasar gören aracı bir iş yerinin önüne park etti.

Fakat, park edildikten sonra geçen iki saatlik süre zarfında, araç aniden alevler içinde kaldı. Yakınlardaki bir benzin istasyonunda bulunan Yasin D. ve bir çalışan, yangın tüpleriyle yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yasin D., yangına ilk müdahaleyi yaptıklarını ve alevleri söndürdüklerini ifade etti. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlattı.

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