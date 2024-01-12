Emanete hıyanet olmaz atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Emanete hıyanet olmaz atasözünün anlamı nedir?
Emanete hıyanet olmaz atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Emanete hıyanet olmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin başka birine güvenerek bir şey emanet etmesi durumunda o şeyin kollanıp korunması gerektiğine dikkat çeken bir atasözü olarak tanımlanır.

Birine bir şeyin emanet edilmesi durumunda o kişiye güveniyor olmak gerektiğinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Bu sebeple o kişinin bu güveni boşa çıkarmaması ve kendisine emanet edilen şeye haince davranmaması yani hıyanet etmemesi anlamında kullanılır.

EMANETE HIYANET OLMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu görev bana verildiyse her türlü arkasında dururum, emanete hıyanet etmek olmaz."

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