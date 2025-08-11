Emekli albay Ümit Yalım'dan gündemi sarsacak 'diploma' iddiası! 'Mutlak butlan' detayı...

Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri ve Kutlu Parti Güvenlik Politikaları ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) terfi süreçleriyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu. Yalım, 10 Temmuz 2025’te yapılan bir kanun değişikliğiyle korgeneral ve koramiral terfilerinde diploma şartlarının değiştirildiğini ve bu durumun hukuka aykırı uygulamalara yol açtığını iddia etti.

YALIM KURALLARIN ÖNCEKİ HALİNİ AÇIKLADI

Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım YAŞ kararlarını Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e değerlendirdi. Yalım’a göre; daha önce korgeneral ve koramiral rütbelerine yükselebilmek için Kuvvet Harp Akademisi/Kuvvet Harp Enstitüsü ve Silahlı Kuvvetler Akademisi/Müşterek Harp Enstitüsü’nden mezun olmak, yani iki diploma sahibi olmak zorunluydu. Ayrıca, Kara Kuvvetleri’nde muharip sınıf generali, Deniz Kuvvetleri’nde güverte veya deniz sınıfı amiral, Hava Kuvvetleri’nde ise pilot sınıf generali olma şartı aranıyordu.

TERFİ ŞARTLARINDA DİPLOMA DEĞİŞİKLİĞİ

Ancak, 10 Temmuz 2025’te Askeri Personel Kanunu’nun 47. maddesinin (f) fıkrasında yapılan değişiklikle, bu şartlar yeniden düzenlendi. Yeni düzenlemeye göre, korgeneral ve koramiral rütbelerine terfi için sadece Kuvvet Harp Enstitüleri’nde komuta ve kurmay öğrenimini başarıyla tamamlamış muharip sınıf general veya amiral olma koşulu getirildi. Böylece, Deniz Kuvvetleri’nde güverte veya deniz sınıfı amiral, Hava Kuvvetleri’nde pilot sınıfı general olma şartı ile Silahlı Kuvvetler Akademisi/Müşterek Harp Enstitüsü diploması zorunluluğu kaldırıldı. Yalım, bu değişikliğin diploma sayısını ikiden bire indirdiğini ve kurmaylık şartının korunduğunu vurguladı.

“TAM KANUNSUZLUK VE MUTLAK BUTLAN” İDDİASI

Ümit Yalım, iddialarını kanun ve yönetmeliklere dayandırarak, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda korgeneralliğe terfi eden bir komutanın, Kara Harp Akademisi/Kara Harp Enstitüsü diplomasına sahip olmamasına rağmen terfi ettirildiğini öne sürdü. Yalım, bu durumun “tam kanunsuzluk ve mutlak butlan hali” oluşturduğunu savundu. Bu terfinin hukuka aykırı olduğunu belirten Yalım, söz konusu komutanın korgeneral rütbesiyle vereceği emirlerin ve attığı imzaların kanunen ve hukuken geçersiz olacağını iddia etti.

YAŞ KARARLARI

Erdoğan başkanlığındaki YAŞ toplantısı iki buçuk saat sürmüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekli edildi, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu getirildi.

Toplantıdan çıkan diğer kararlar şu şekilde olmuştu;

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel atandı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süreleri bir yıl uzatıldı

İki general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay general ve amiralliğe yükseltildi

29 generalin görev süreleri bir yıl, 478 albayın görev süreleri iki yıl uzatıldı

İki general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2025’ten, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025’ten itibaren emekli edildi

316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 itibarıyla 332 olacak