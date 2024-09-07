Emekli amca isyan etti: Bizlere vereceği parayla Suriyelileri besliyor

Türkiye’de ekonomik sorunlar, özellikle yüksek enflasyon, işsizlik ve düşük gelir seviyeleri, geniş bir kitleyi etkiledi. Bu durum, emekliler üzerinde de belirgin bir şekilde hissedildi.

Son zamanlarda, sokak röportajlarının odak noktalarından biri, ekonomik sorunlar ve emekli maaşlarıyla ilgili yaşanan sıkıntılar oldu.

Sokak röportajlarında, emeklilerin bu sorunlarla nasıl başa çıktıkları, maaşlarının yetersizliğinden duydukları memnuniyetsizlik ve çözüm önerileri gibi konular öne çıktı.

Sokak röportajları sırasında emekliler, genellikle maaşlarının artan yaşam giderlerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtildi.

Son olarak konuşan bir emekli vatandaş ekonomik duruma tepki gösterdi.

Sokak röportajında emeklilerin Erdoğan tepkisi: 'Seni sandığa gömeceğiz'

Sokak röportajında isyan eden emekli: '3 kuruş emekli maaşım yetmiyor. Bütün belalar Atatürk'ten uzaklaştığımızdan oluyor'

Sokak röportajında konuşan emekli vatandaş şunları kaydetti:

"BİZLERE VERECEĞİ PARAYLA SURİYELİLERİ BESLİYOR"

"Yoksulluk bitmedi, bu yönetim başta olduktan sonra bitmez.

Emekliyim, 13 bin ₺ maaş alıyorum geçinemiyorum.

Bizlere vereceği parayla Suriyelileri besliyor.

Hiçbir zaman bu ülke düzelmez. Bu ülkede sığınmacılar gitmedikten sonra düzelmez."