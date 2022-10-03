Valinin elini sıkmayan askerler görevden alınmıştı. Emekli amiral Ahmet Yavuz'dan iktidara. Peki cübbeli amirale niye karşı çıkmadılar 

Tokat Valiliği’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda bir grup askerin Tokat Valisi Numan Hatipoğlu’nun elini sıkmadığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanması sonrası görevden alındıkları ve haklarında soruşturma açıldığı bildirildi.

Görüntülerin ilk olarak 22 Eylül’de yayımlanması sonrası herhangi bir açıklama yapılmazken video 1 Ekim’de “28 Şubat kafası hâlâ TSK’de” yorumuyla yeniden paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı dün, olaya karışanların “derhal” görevden alındığını açıklayarak “TSK bünyesinde disiplin, yani yasalara, kurallara uymak esastır” ifadeleri kullanıldı.

"NİYE KARŞI ÇIKMADILAR?"

Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever'e değerlendirmede bulunan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, valinin elini sıkmayan askerlerin davranışının devlet terbiyesi açısından doğru olmadığını, buna karşın olayın iktidar ve destekçileri tarafından siyaseten kullanılmak istendiğini kaydetti.

İktidarın askerlerle ilgili konularda tutarlı davranmadığına dikkat çeken Yavuz, “Tokat’taki olaya karşı çıkanların tutumları doğru. Peki amiralin cüppeli haline niye karşı çıkmamışlar?” dedi.

İktidarın, sağlıklı bir asker-siyaset ilişkisi kurmayı tercih etmediğini söyleyen Yavuz, şöyle devam etti: “İktidar, keyfi, kendi ideolojik perspektiflerine uygun bir yapıyı hayata geçirmek istiyor. Kendi siyasetleri açısından işlerine yarayabilecek her fırsatı da kullanıyorlar. Dolayısıyla bu tutumları da onun bir parçası.”

“28 Şubat kafası” yorumunu da değerlendiren Yavuz, “Bunun bir ilgisi yok. 28 Şubat, ordu içinde tarikat-cemaat yapılanmalarına karşı atılan bir adımdı, bu yapılanmaların ne olduğunu Türk milleti 15 Temmuz 2016’da gördü. 28 Şubat’ta görev alanlar isteselerdi darbe yaparlardı, yapmadılar. Fakat şu anda hukuksuz bir şekilde darbe suçlamasıyla cezaevinde tutuluyorlar” dedi.

MEHMET SARI KİMDİR?

Geçen yıl mart ayında Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı’nın makam arabasıyla bir tarikat evine gittiği ve bu evde üniformasının üzerine cübbe ve sarık giydiğini gösteren fotoğraflar yayınlanmıştı. Mehmet Sarı Ağutos ayındaki YAŞ toplantısının ardından emekliye sevk edilmişti.