Emekli astsubayın tabancayla vurduğu eşi kurtarılamadı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde eşi emekli astsubay Mevlüt Taşkın (67) tarafından tabancayla vurulan Nimet Taşkın (65), 3 gün sonra hayatını kaybetti. Eşini vurduktan sonra intihara kalkışan Taşkın’ın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Emekli astsubayın tabancayla vurduğu eşi kurtarılamadı

Gölcük ilçesi Değirmendere Yuzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi’nde 27 Mayıs günü emekli astsubay Mevlüt Taşkın ile eşi Nimet Taşkın arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mevlüt Taşkın, kendisine ait tabancayla eşi Nimet Taşkın'ı vurduktan sonra intihara kalkıştı. Bu sırada evde bulunan çiftin kızı ve 2 torununun ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumları ağır olan çift, ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Yalova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Nimet Taşkın, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Eşi Mevlüt Taşkın'ın ise başka bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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(Kaynak: DHA)

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