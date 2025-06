Emekli bayramda bile ete hasret kaldı! İçler acısı tablo ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, emeklilere sağlanan 4 bin liralık bayram ikramiyesinin yetersizliğine vurgu yaptı. 2018’de bin lira olarak başlayan emekli ikramiyesinin alım gücü ile 2025’te 4 bin lira olarak verilen ikramiyeyi karşılaştıran Başevirgen, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Başevirgen, 2018 ve 2025 yıllarındaki ikramiyelerin alım gücünü kıyaslayarak şunları ifade etti:

“2018 yılında bin TL olan emekli ikramiyesiyle küçükbaş hayvan alınabilirken, 2025 yılında 4 bin TL’ye yükseltilen ikramiye, sadece birkaç kilogram et almaya yetiyor. 2018 yılında kilogramı ortalama 35 TL olan kuşbaşı dana etinden, bin TL’lik bayram ikramiyesiyle 29 kilogram et alınabiliyordu. Bu miktar, dört kişilik bir ailenin uzun süre et ihtiyacını karşılayabilecek düzeydeydi. Et, sofranın baş köşesindeydi; emekli torununa kavurma yapabiliyor, bayramı bayram gibi yaşayabiliyordu. Bugün ise TÜİK verileri ile piyasa gerçekleri arasındaki uçurumun ortasında sıkışan emekli, 4 bin TL’lik ikramiye ile markete gittiğinde kilogramı ortalama 700 TL’ye dayanan kuşbaşı dana etinden sadece 5 buçuk kilogram alabiliyor. Yani emekli artık ete sadece uzaktan bakabiliyor.”

“EVLERDE BAYRAM SEVİNCİ YERİNE GEÇİM DERDİ HAKİM”

Yüksek enflasyonun maaşlara ve ikramiyelere yansımadığını, ancak gıda ürünleri başta olmak üzere fiyatları katladığını dile getiren Başevirgen, “Yedi yılda emekli ikramiyesi dört kat arttı ancak aynı dönemde et fiyatları da yaklaşık yirmi kat yükseldi. Emekli, asgari ücretli, dar gelir artık bayramda kurban kesmek bir yana dursun sofraya et koyamıyor. Et, dar gelirli için temel gıda olmaktan çıkıp lüks tüketime dönüştü. İktidarın ‘ikramiyeyi artırdık’ diyerek müjde gibi sunduğu her rakamsal artış, vatandaşın gerçek hayatıyla çelişiyor. İkramiye, kağıt üzerinde büyürken, sofrada küçülüyor. Emeklinin cebine giren para artarken, aldığı et, aldığı sebze, gıda azalıyor. Bayram geldi, evlerde bayram sevinci yerine geçim derdi hâkim. Çünkü AKP iktidarının ekonomide yarattığı yıkım sofraları yangın yerine çevirdi” dedi.