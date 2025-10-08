Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar pahalılıktan dert yandı. Bir şeftalinin 57 lira olmasına tepki gösteren emekli vatandaş, "Maaşımız eridi, yetiştiremiyoruz. Şeftalinin tanesi 57 lira da olur 100 lira da olur, alamam" ifadelerini kullandı.

Kadirli ilçesinde yurttaşlar hayat pahalılığından yakındı. Pazara alışverişe gelen ilçe sakinleri, ürünlerin pahalı olduğunu ifade ettiler.

Bir esnaf, yeşil zeytinin fiyatının geçen sene de 100 lira olduğunu bildirerek, "Yeşil zeytini 100 liraya vatandaşımız bulduğu yerde alsın bence, düşünmesin. Vatandaş 100 liraya sadece fiyatını öğreniyor, bir de düşünüyor. Millet düşünene kadar yeşil zeytin kalmayacak" dedi.

Alışverişe pazara gelen bir vatandaş, "İdare etmeye çalışıyoruz. Emekliyim, fiyatlar zorlamaz mı? Tabii ki zorlar. İki tane öksüze bakıyorum. Her şeyi alamadım" diye konuştu.

"KILI KILINA GEÇİNİYORUM''

Bir başka vatandaş ise "Fiyatlar vallahi uçuyor ama alıyoruz yine de mecbur. Kılı kılına geçiniyorum. Emekliyim, maaşımız eridi" derken, başka bir vatandaş ise "Şeftali alamam, geçinemiyorum. Birini alsam birini alamıyorum. Şeftali alamam da, yiyemem de" dedi.

"ŞEFTALİYİ YARIM DA ALAMAM TÜM DE ALAMAM"

Diğer bir vatandaş "Hiçbir şey alamam. Pul biberi sordum, '70 lira' diyor kilosuna. Biz yaylada komşuya hediye verirdik. Bir şeftali hadi al da ye. Alamam, para yok ki millet de alsın. Bu sene mahsul da olmadı zaten. Şeftali yarım da alamam tüm de alamam" şeklinde konuştu.

Bir başka vatandaş "Emekliyim maaşım yetmiyor. Bir şeftali alamayız. Diğer ürünleri de alamayız. Emeklinin sonu harabe" dedi.

Başka bir vatandaş da "Pazardaki fiyatlar çok pahalı. Her şeyi alamıyoruz. Emekliyim, maaşımız eridi yetiştiremiyoruz. Şeftalinin tanesi 57 lira da olur 100 lira da olur, alamam" diye konuştu.