Emekli Derneği Başkanı'ndan emeklileri çıldırtacak maaş açıklaması

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, gündemde olan emekli maaşlarına yapılacak zamlar hakkında emeklileri kızdıracak bir açıklama yaptı.

“EN DÜŞÜK KÖK AYLIK 5 BİN 500 LİRA”

Ergün açıklamasında, “Milyonlarca emeklinin kök aylığı en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 liranın altında. Emeklilerin büyük bir bölümü devlet katkısıyla 7 bin 500 lira aylık alıyor. Bu yüzden 7 bin 500 lira kök aylık olarak kabul edilmeli, ocak ayındaki zam bunun üzerinden hesaplanmalı. Aksi takdirde milyonlarca emekli yine enflasyonun gerisinde zam almış olacak.” şeklinde konuştu.

“YÜKSEK PRİM ÖDEYENLER MAĞDUR OLMASIN” DEDİ DÜŞÜK GELİRLİ EMEKLİLER ÇILDIRDI

Ergün, yüksek prim ödeyerek 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alanların mağdur edilmemesi için bu gruba da ek olarak seyyanen iyileştirme yapılmasını istedi ve bu tutarın temmuz ayında memurlara verilen 8 bin 77 lira olması gerektiğini söyledi.

EMEKLİ AYLIKLARI ARASINDA MAKAS AÇILACAK

Ergün’ün bu açıklamasına göre, düşük maaş alan emeklilerin kök maaşının 7.500 liraya çıkartılıp Ocak ayında bu kök maaşın üzerine örneğin yüzde 50 zam yapılırsa maaş 11 bin 250 lira olacak.

Yüksek prim ödeyen ve 10 bin lira maaş alan emekli örneğinde de, Ergün’ün önerdiği 8 bin lira ek zam uygulanırsa ve ardından yüzde 50 zam yapılırsa bu emeklinin maaşı 27 bin lira olacak.

Yani düşük gelirli emekli ile yüksek gelirli emeklilerin maaşı arasındaki fark, daha önceden yaklaşık 2 bin 500 liradan 15 bin liraya çıkıyor.