Emekli generalden CHP’ye muhtıra gibi paylaşım!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün yaptığı konuşmada, TBMM’de kurulacak olan "Terörsüz Türkiye" komisyonuna partisinin katılacağını duyurdu.

Özel, "Numan Kurtulmuş, Murat Emir 'i arayıp CHP'nin istediği nitelikli çoğunluk kuralının uygulanacağını söyledi. Biz komisyona katılıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamanın ardından bugün ise CHP’den komisyona katılacak isimler belli oldu.

CHP'nin komisyon üyeleri şöyle:

Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen ve İzmir Milletvekili Mehmet Salih Uzun görevlendirildi.

CHP’nin komisyona katılma kararına bir taraftan destek gelirken bir taraftan da tepkiler geldi.

EMEKLİ TÜMGENERALDEN CHP'YE KOMİSYON TEPKİSİ

Emekli tümgeneral Ahmet Yavuz, CHP’nin komisyona katılma kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Milli Güvenlik Danışma Kurulu üyeliğini sonlandırdığını açıkladı.

Aldığı kararı X hesabından duyuran Yavuz, “Bir süredir gönüllülük esasına dayalı olarak katkı vermeye çalıştığım CHP Milli Güvenlik Danışma Kurulu üyeliğimi sonlandırdım” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım,

Bir süredir gönüllülük esasına dayalı olarak katkı vermeye çalıştığım CHP Milli Güvenlik Danışma Kurulu üyeliğimi sonlandırdım. — Ahmet YAVUZ (@yvzah) July 31, 2025

AHMET YAVUZ KİMDİR?

Emekli tümgeneral Ahmet Yavuz, 1975'te Kara Harp Okulu'ndan Piyade Teğmen olarak mezun oldu. 1991'de Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni, 1995'te Fransa Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi. 2001 yılında Tuğgeneralliğe, 2005'te Tümgeneralliğe terfi etti.

23 Şubat 2010'da Tümgeneral rütbesiyle Kara Harp Akademisi Komutanı iken Balyoz soruşturması kapsamında tutuklandı. 2012 yılında emekli edildi. Balyoz davasından hakkında 18 yıl hüküm verilen Yavuz, daha sonra Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı bozmasıyla yeniden yargılanarak 2015'te beraat etti.

Tutuklu olduğu süreçte, emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin ile birlikte “Asker ve Siyaset” adlı kitabı yazdı.

15 Temmuz 2016 darbe girişimiyle ilgili olarak basında yer alan haberlerde FETÖ mağduru emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'un, darbe girişiminde sokaktaki askerlere “Bunlar darbe yapıyor. Kışlaya dönün” diyerek birliğin çekilmesini sağladığı iddia edildi.

Basında yakınları çürük raporla askerden muaf tutulan generallerle ilgili çıkan haberlerde Ahmet Yavuz'un da adı yer aldı. Bu haberlerde Tümgeneral Ahmet Yavuz'un dört isim ve iki çürükle listede yer aldığı, Yavuz'un hem oğlu Çetin Mert Yavuz hem de yeğeni Buğra Selim Ölçen çürük raporu ile askerlikten muaf tutulduğu, bu haberin TSK'ca yalanlanmadığı iddia edildi.