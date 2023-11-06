Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu

Tele1’in haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği tek seferlik yapılacak 5 bin liralık ikramiyenin ne zaman verileceği hakkında tarih verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz. " dedi.

SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak. EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek.

Dul ve yetim aylığı alanlara da maaşları oranında destek sağlanacak. Bakan Işıkhan, konuşmasında 5 bin lira tek seferlik ödeme hakkında açıklamalarda bulunarak, "5 bin liralık tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak.

Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak, çalışmalarımızı yarın sabah Meclis'e sunacağız. AK Parti grup başkan vekillerimiz bu konuda meclisteki yasal prosedürleri sürdürecek.

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Çalışmalarda sona geldiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Ödemeler kasımın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." dedi.

Buna göre; SGK, Bağkur emeklilerine 5000 TL ikramiye ödemesi 6-7-9-10-12-14-15 Kasım tarihleri arasında ödenecek.

“TADINI UNUTTUĞUMUZ ET’İ ALABİLMEK ADINA BEKLİYORUZ”

İsmini vermek istemeyen bir emekli, Cumhuriyet’in 100. Yılında emeklilere verilecek olan 5 bin TL ikramiye hakkında şu şekilde konuştu:

“Bir somun ekmeğin 10, bir bardak çayın 8 lira olduğu yerde bizlere 100. Yıl ikramiyesi adı altında reva görülen bu sadaka bizi üzse de en azından biz bunu hak ettik.

Aylardır tadını unuttuğumuz 200 gram et alabilmek ve borcumuzu bir nebze azaltmak için de olsa bu ikramiyenin yatmasını bekliyoruz.”