Emekli kadın bankacının büyük vurgunu. Kurbanlarına Borsa'da yaklaşıyordu

Emekli kadın bankacının ralli sporuyla ilgilenen 100’den fazla kişiyi borsada kar vaadi ile dolandırdığı ortaya çıktı.

Emekli kadın bankacının büyük vurgunu. Kurbanlarına Borsa'da yaklaşıyordu

Sabah’ın haberine göre, 2015’te bankadan emekli olan Müjgan D., eşi Cevdet D. ve yatırım şirketinde çalışan oğlu Emre D.’yle birlikte borsada kâr vaadiyle özel bir fon oluşturarak dolancırıcışık yaptı.

İddiaya göre, Ralli sporuyla ilgilenen 100’e yakın kişi, borsada aylık yüzde 8-10 kâr vaadiyle bu fona para aktardı.

Parayı Müjgan D.’nin isteği üzerine “kooperatif ödemesi”, “çocukların okul ödemesi” gibi açıklamalarla yatırdılar.

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“PARANIZ BORSADA BATTI”

Müjgan D. müşterilerine ara ara ödemeler yaptı. Bazı müşterilere ise hiç ödeme yapılmadı. Buna rağmen Mügan D., nisan ayından itibaren kâr oranını yüzde 25’e çıkarmayı vaat edince, müşteriler şüphelendi.

Paralarını geri almak isteyince olumsuz cevap alan müşteriler, cep telefonlarını ve sosyal medya hesaplarını kapatan Müjgan D.’ye ulaşamadı. Müjgan D.’nin eşi Cevdet D. tarafından “Paralarınız borsada battı”, “Eşime pıhtı attı”, “İntihar etti” cevabı verilen müşteriler dolandırıldığını fark etti.

800 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

Müjgan D.’nin ise bazı mağdurlara, “Siz beni dolandırdınız. Kazanırken iyi şimdi mi kötü oldu. Ben aldığımdan fazla verdim” dediği öğrenildi. Mağdurlar, Müjgan D. ile eşi ve oğlundan şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “dolandırıcılık” suçundan soruşturma başlattı. Müjgan D.’nin 100’den fazla kişiyi 40 milyon dolar (yaklaşık 800 milyon lira) dolandırdığı iddia edildi.

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