Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş uyardı: Türkiye ile ABD karşı karşıya gelebilir

Fatih Erboz - Yeniçağ / Özel Haber

Türkiye’nin son dönemde Suriye’de yaşananlardan en fazla etkilenen ülkelerden biri olduğunu ifade eden emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, “Türkiye Rusya ve Suriye yetkililerinin özellikle Menbiç ve Tel Rıfat’taki teröristler konusunda çok uyardı. Bu bölgedeki PKK’lılar Türkiye’nin toprak bütünlüğü açısından tehlike. Fırat’ın doğusundan, batısına doğru sürekli terörist geçişi oluyor. Türkiye’nin amacı Tel Rıfat ve Menbiç’i kontrol etmek. Rusya’nın Ukrayna’da yıpranması, İran’a bağlı olduğu bilinen Hizbullah güçlerinin bölünmesi Suriye’nin tüm desteğini çökertti. Suriye güçleri de bölgede daha fazla tutunamıyor” dedi.

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş

UKRAYNA VE GAZZE SURİYE’YE YARAMADI

Suriye’nin son dönemde bölgesel ve küresel güçler arasında stratejik bir savaş alanına döndüğünü belirten Karakuş, şunları söyledi: Halep’te başlayan çatışmalar ve sonrasındaki durum içinden geçtiğimiz süreçte Suriye’nin beklediği desteği tam olarak alamadığını gösteriyor. Rusya, ABD, İran ve Türkiye’nin bölgede çıkarları söz konusu. Elbette bu çıkarlar birbiriyle çelişiyor. Suriye açısından burada olumsuz olan durum, Rusya ve İran’ın sahada beklenen istikrarlı gücü ortaya koyamaması. Bunun da nedeni, Rusya’nın Ukrayna’da çok yıpranması öncelikle bunu söylemek gerekiyor. Ukrayna’da ki çatışmalar öyle anlaşılıyor ki Rusya’nın beklediğinden daha uzun sürdü. Bu da hem maddi, hem de manevi açıdan Rusya’yı ciddi ölçüde yaraladı. Dolayasıyla Rusya Suriye’ye stratejik çıkarları olmasına rağmen son dönemde beklenen askeri desteği veremiyor. Daha doğrusu sağladığı destek yeterli olmuyor. İran’ın pozisyonu da buna benziyor. İran’a bağlı Hizbullah güçleri son dönemde çok kan kaybetti bölgede. Böyle olunca elbette Suriye’de tutunmak isteyen HTŞ de harekete geçti. Yani İran’a bağlı Hizbullah’ın, Rusya’nın desteğini alamayan Suriye rejim güçleri bölgede büyük boşluk yarattı ve bu boşluğu da HTŞ doldurma konusunda harekete geçti. Öncelikle sahada bu tespiti yapmamız gerekiyor.”

Fotoğraf: AA

RUSYA VE İRAN ÇARE OLAMADI

Suriye’nin stratejik hamlelerde geç kaldığını bu nedenle Halep’te bugün istemediği bir durum ile karşı karşıya kaldığını kaydeden Karakuş, şunları belirtti: “Suriye devlet başkanı Esad Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrıları karşısında beklemeyi tercih etti. Türkiye Suriye görüşmesi bir an önce olmalı ve iki devletin de çıkarları yine iki devlet tarafından gerçekleştirilmeliydi. Ancak bu olmadı. Bugün Esad’ın bu görüşme konusunda geç kalmasının sonucunda bu tablo ortaya çıktı. Türkiye Suriye diplomatik teması gecikince ve Esad’ın yardım aldığı Rusya ve İran’da askeri açıdan kan kaybedince Suriye rejimi kendi güçleriyle topraklarını savunamıyor. İran’a bağlı Hizbullah güçleri çok kan kaybetti İsrail karşısında. İsrail yine Hamas’a çok ciddi darbe vurdu. Yapılan tartışmalarda 45-50 bin civarında bir Hamas grubunun yaşadığı ifade edilse de 200 bin binanın yerle bir olduğu bir ortamda bunu söyleyebilmek kolay değil. Suriye’ye Hamas ve Hizbullah’tan gelen destek kesilince ve yine Rusya’dan beklediği desteği alamayınca Suriye güçleri bulundukları bölgelerde geriledi. Bu boşluğu da HTŞ doldurdu. Bundan sonraki süreç Türkiye’yi daha yakından ilgilendirecektir bana göre.”

TÜRKİYE, SAHADA ABD-RUSYA DENGESİNİ KURMALI

Suriye’de çatışmalı kritik ortam sürerken gergin bekleyiş de devam ediyor. Türkiye’nin her türlü senaryoya açık bir noktada olan Suriye’de bir an önce önlem alması gerektiğini belirten emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, “Öncelikle Türkiye’nin alması gereken önlem diplomatik ve politik olarak Rusya ile ABD arasında bir denge oluşturmasıdır. Bunun olmaması durumunda yani sahada Rusya’nın bulunmaması durumunda Türkiye ile ABD karşı karşıya gelecektir, o zaman işler daha da karışacaktır. Bunun da ötesinde eğer bugün muhalif gruplar olarak görülen HTŞ’nin ABD tarafından IŞİD gibi bir terör örgütü ilan edilmesi durumunda PKK’nın 70 bin silahlı teröristi silahlı güç olarak bu gruplara karşı kullanılırken aynı zamanda ABD hava gücü ile destek verir. Böylelikle PKK-YPG terör örgütüne fırsat çıkar. ABD de zaten bunun için pusuya yatmış durumda. Türkiye için bu sıkıntılı durumun doğmaması için acele etmeden çok dikkatli hareket edilerek, dengeli ve hassas politikaların hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor” dedi.

ASTANA SÜRECİ SIKINTIYA GİRDİ

Daha önce Astana’da yapılan görüşmeler olduğunu hatırlatan Karakuş, Suriye’de son gelişmelerin ardından Astana zeminin zarar gördüğün belirterek, şunları söyledi: “Elbette Astana süreci büyük yara almış durumda. Bitme noktasına kadar geldi diyebiliriz. Suriye için kurulan bu antlaşma ve işbirliği zemini dağılma noktasına gelmiş diyebiliriz içinden geçtiğimiz süreçte. Bunun dışında ülkeler mevcut durumu bir kez daha değerlendirip tekrar bir araya gelerek bir uzlaşma zemini oluşturarak mevcut gidişat içinde ne yapılabileceğini konuşurlar mı bu ayrı konu. Ancak içinden geçtiğimiz süreçte Astana zemini büyük zarar gördü. Bunun temel nedeni Suriye’de İran ve Rusya kalmadı. İran ve Rusya adeta son gelişmeler karşısında bir güç olarak çöktü. Türkiye’nin bu noktada çok dikkatli olması gerekiyor. Eğer burada hassas ve dengeli gidilmezse milli çıkarlar öncelenerek hareket edilmezse o zaman sorun çıkabilir. Bunlar elbette güvenlik birimleri ve yetkililer tarafından tüm boyutları ele alınan konular anlaşıldığı kadarıyla.”

ABD PUSUDA BEKLİYOR

ABD’nin son gelişmelerin ardından adeta pusuya yatıp beklediğini kaydeden Karakuş, “ABD son gelişmelerden sonra adeta pusuya yatmış bekler vaziyette. Eğer Türkiye ile Rusya arasında bir çatışma olursa ya da bir anlaşmazlık meydana gelirse ABD devreye girecektir. Türkiye bu nedenle mevcut durumda ABD ile karşı karşıya gelmemek için mutlaka Rusya’nın gücü ile ABD’yi dengelemek durumundadır mevcut süreçte. Eğer böyle bir politik açılıma gidilmezse saha gösteriyor ki önümüzdeki günlerde ABD ile Türkiye’nin çıkar çatışmasının da devreye girmesiyle karşı karşıya gelmeleri kaçınılmaz olacaktır. BOP süreci bu noktada şekillendirilmeye devam ediliyor, en azından böyle bir çabayı görüyoruz. Suriye’de muhalif gruplar Hama’dan sonra Humus ve Şam yönüne acele edilmeseydi süreç biraz olsun rahatlardı. Şimdi içinden geçtiğimiz süreçte sahada riski de beraberinde getirdi. Buna göre bir pozisyon bulup çözüm üretmek gerekiyor” diye konuştu.

Fotoğraf: AA

ABD IŞİD’İ NASIL KULLANDIYSA HTŞ’Yİ DE KULLANIR

Türkiye’nin Rusya- ABD dengesi konusunda bir çözüm üretmesinin güvenliği açısından önem kazandığını belirten Karakuş, şunları ifade etti: “Davud Koridorunu kesmek yerine farklı bir noktaya yönelmek dediğim gibi sorun olabilir. Ancak elbette sorun çözülmez değil. Türkiye bu süreçte Rusya ABD dengesini sahada ve masada oluşturabilirse o zaman risk ciddi oranda düşer. Bunun temel nedeni ise Türkiye’nin ABD ile karşı karşıya gelmesi durumu olduğu kadar, ABD’nin şimdiden öngörülemez adımları. ABD eğer HTŞ’ye de IŞİD gibi bir terör örgütü olarak nitelendirir ve bölgeden temizlenmesi konusunda tavır takınırsa o zaman Türkiye risk sürecine girer. Bunun ortadan kaldırılması için Rusya ABD dengesinin kurulması gerekiyor. Bir de şunu unutmayalım Rusya şu anda Suriye’ye istediği yardımı sağlayamadı. Rusya’nın Ukrayna gibi bir sorunu daha var. Suriye ise hava gücü açısından çok güçsüz. Eğer bugün 50 uçakları olsaydı işler bu noktaya gelmezdi. Rusya’nın Akdeniz’de gerçekleştirdiği tatbikatlar ise dengeleri bozacak nitelikte olmaktan uzak. Öte yandan ABD terörle mücadele konusunda HTŞ’ye yönelik olarak daha önce IŞİD sürecinde olduğu gibi PKK-YPG’ye destek verirse o zaman Türkiye için sıkıntılı bir süreç oluşabilir. Bu nedenle Rusya’nın bir güç olarak Suriye’de olması şu anda Türkiye açısından önemli bir araç. Bunu küçümsememek gerekiyor. Türkiye’nin en büyük sorularından bir tanesi PKK-YPG terör örgütünün Suriye’de bir güç ele geçirmesi. ABD bunu sağlayabilir. BOP sürecinde zaten bu isteniyor. ABD eğer YPG-PKK’ya HTŞ ile mücadele konusunda terörle mücadele adı altında destek verirse o zaman 70 bin silahlı teröristi bulunan PKK-YPG terör örgütü Türkiye için ciddi sorun olur. Bu nedenle ABD pusuda bekliyor diyorum. Ne olacağını bugünden kestirmek çok zor. Sahadaki gelişmeleri dikkate alarak her türlü senaryoyu masaya yatırıp hazırlıklı olmak kaçınılmazdır. ABD’nin böyle bir hamle yapması her an için beklenmelidir. Daha önce IŞİD’e yönelik olarak böyle bir oyun kurdu ve PKK-YPG’ye alan açtı. Bugün de aynısını HTŞ üzerinden yaparak PKK-YPG’ye alan açabilir. Önemli olan buna fırsat vermemek. Bu nedenle Türkiye çok hassas, dengeli politikalar izlemeli.”