Kazakistan Futbol Federasyonu’nda yolsuzluk krizi

Kazakistan Futbol Federasyonu’nun (KFF) eski başkanı Adilet Barmenkulov, federasyondaki yolsuzluk soruşturması kapsamında şu an için herhangi bir suçlamayla karşı karşıya değil. Kazakistan Cumhuriyeti Mali İzleme Ajansı (FMA) tarafından yapılan açıklamada, Barmenkulov’un şüpheli olarak görülmediği ve hakkında hiçbir cezai işlem başlatılmadığı bildirildi.

FMA Başkan Yardımcısı Jhenis Yelemesov’un aktardığına göre, Barmenkulov henüz şüpheli sıfatı taşımıyor ve soruşturma kapsamında resmi olarak hakkında bir suçlama yöneltilmiş değil. Yelemesov, soruşturmanın halen sürdüğünü belirtirken, ön soruşturma sürecine dair herhangi bir detay paylaşmadı.

EV ARAMASI YAPDI MI?

Ajans yetkilileri, Adilet Barmenkulov’un ikametgâhında arama yapılıp yapılmadığına ya da yürütülen işlemlerin hangi yasal dayanaklara oturduğuna dair bilgi vermedi. Bu konudaki belirsizlik, kamuoyunun dikkatini çekerken, FMA’nın temkinli yaklaşımı sürecin titizlikle sürdürüldüğünü gösteriyor.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Mart ayının sonunda Kazakistan Başsavcılığı, Futbol Federasyonu ve bazı kulüplerde kötü yönetim ve mali ihlallerin tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, toplamda 3 milyar tenge, yani yaklaşık 6 milyon dolar değerinde kamu zararının oluştuğu belirtildi. Bu tespitlerin ardından, ön soruşturmalar başlatıldı ve dosya Mali İzleme Ajansı’na devredildi.

Başsavcılık açıklamasında, yolsuzlukla ilişkili olduğu değerlendirilen kişilerin kimlikleri hakkında bilgi verilmedi. Sadece eski yöneticiler ve futbol kulüplerinin bazı yetkilileriyle ilgili işlemlerin sürdüğü belirtildi.

KAZAK FUTBOLU İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Kazakistan Futbol Federasyonu’nun merkezinde olduğu bu soruşturma, ülkedeki spor yönetimi açısından da ciddi bir sınav niteliğinde. Özellikle son yıllarda futbola yapılan yatırımların artması, bu tür mali skandalların toplum nezdinde daha fazla dikkat çekmesine neden oldu.

Barmenkulov’un adı sık sık reform çalışmalarıyla anılsa da, bu soruşturmanın gölgesinde kamuoyunda farklı yorumlar da gündeme gelmişti. Ancak şu aşamada yetkili kurumlar, eski başkanın masumiyetini koruduğunu ve dosyada adı geçen bir şüpheli olmadığını net biçimde ifade ediyor.

SORUŞTURMA NE KADAR SÜRECEK?

Mali İzleme Ajansı’nın yürüttüğü süreçte, soruşturmanın ne zaman tamamlanacağına ilişkin net bir takvim henüz paylaşılmış değil. Futbol Federasyonu ve ilgili kulüplerle bağlantılı birçok belgenin incelenmeye devam ettiği ve maddi zararın tam olarak hangi kalemlerden oluştuğunun araştırıldığı öğrenildi.