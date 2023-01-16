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Tanburalı Paşa olarak bilinen emekli korgeneral Hasan Kundakçı hayatını kaybetti

Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı bugün öğle saatlerinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Efsane komutan yanında gezdirdiği tamburalı şarjörlü piyade tüfeği nedeniyle “Tanburalı Paşa” olarak biliniyordu...

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 18:52
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Emekli Korgeneral Hasan Kundakçı hayatını kaybetti

Tanburalı Paşa olarak bilinen emekli korgeneral Hasan Kundakçı hayatını kaybetti
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Türkiye’de Özel Harp Dairesi Başkanlığı yapan emekli Korgeneral Hasan Kundakçı bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Hasan Kundakçı'nın bu sabah tansiyon düşüklüğü şikayetiyle gittiği özel bir hastanede kalbinin durması üzerine saat 12.35'te vefat ettiği öğrenildi.

Kundakçı'nın 18 Ocak'ta Selimiye Camii'nde düzenlenecek törenle Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

HASAN KUNDAKÇI KİMDİR?

Hasan Kundakçı (1937) Türk askerdir. 1955'te Kuleli Askerî Lisesinden, 1957'de Kara Harp Okulundan piyade asteğmen rütbesiyle mezun oldu.

Piyade Okulundaki sınıf eğitimini 1959'da tamamlamayı müteakip 1961-1962 yıllarında, 12. Kore Bölüğü'nde takım komutanlığı, 1965-1967 yıllarında Ağrı ve Tendürek Dağları'nda sınır bölük komutan­lığı yaptı. 1979-1980 yıllarında Kıbrıs'ta 230. Piyade Alayı komu­tanlığı yaptı. 1984'te tuğgeneralliğe yükseldi. İki yıl 70. Mekanize Piyade Tugayı komutanlığı ve Siirt'te Sıkıyönetim komutan yardımcılığı görevini yürüttü. 1986 yılında Özel Harp Dairesi başkanlığına atandı. 1970'li yıllarda Atina'da askeri ataşe olarak görev yaptı. 1994-95 yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Kuzey Irak üzerinde çok etkili bir askerdi. 1993-95 yılları arasında Diyarbakır Jandarma Asayiş Bölge Komutanı olarak görev yapmıştır. 20 Mart 1995 tarihli PKK'ya ağır darbe vuran Cudi Dağı Operasyonu'nu yönetti. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptığı sırada 14 Ağustos 1996 günü Rum gösterici Solomos Solomou'nun bayrak direğine tırmanırken vurulup öldürülmesiyle Kıbrıs Rum Kesimi'nin başvurusu üzerine Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. 1996'da görev süresi 1 yıl uzatıldı ve 1997 yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuk babasıdır. 22 Ekim 1993 günü Diyarbakır'ın Lice ilçesinde militanlar ile güvenlik güçleri arasında başlayan çatışmada Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, başına isabet eden bir kurşunla vurulmuş, Asayiş Komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı ve yardımcısı Tümgeneral İlker Başbuğ'u taşıyan helikopter yoğun Kanas ateşi altında Diyarbakır'ın Lice ilçesi üzerine gelip alçalmaya başlamış ve 55 yaralı ve hasta askerin bulunduğu iddia edilen okulun bahçesine inmiştir.Telsizle haberleştiği iddia edilen PKK'lıların, "Hasta, sakat fark etmez, 55 asker iyi skandal olur" dediği iddia edildi. Korgeneral Kundakçı askerlerin motive olabilmesi için Arkadaşlar teröristler sizi gözlerine kestirmiş, biraz sonra saldıracaklarmış. Yataklarınızda basılarak öleceğinize, mevzide çarpışarak ölünüz. Sizin için zor olduğunu biliyorum ama, hemen kalkın, aşağıda toplanın demiştir. 55 yaralı asker 2 general ve yaverleri ile 2 pilot toplam 61 asker çatışmaya başlamışlar, ilçenin doğusunda 20-25 kilometre mesafede militanlarla çatışma halindeki Askeri kışladaki birlikler gelene kadar (14 saat sonra) çatışma bitmiştir...

Ayrıntılar geliyor...

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Sevgi Saygın
16.01.2023 19:13
TÜRKIYE'MİN EN YAKIŞIKLILARI GENERAL VE AMİRALLERDİR. TÜRK GİBİ TÜRK'TÜRLER. Özellikle eskiler, fetöcü değillerse. Yazık oldu bir aslana daha. Orada huzurla yaşa. Ailesine sabır dileklerimizle.  
 
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