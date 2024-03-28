Emekli maaşı yüzde 33,6 azaldı. Emeklileri endişelendiren tablo

Artan enflasyon ve hayat pahalılığıyla birlikte Türkiye’de yaşayan vatandaşların geçim derdi her geçen gün artmaya devam ederken asgari ücretin de altında maaş alan emekliler temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geldi. İktidar tarafından gelen 'ek gelir' tavsiyeleri ise emekli vatandaşlarda hayal kırıklığı yaratıyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) sosyal koruma harcamaları istatistiklerinden yararlanarak yaptığı çalışmada, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de emeklilerin durumu incelendi.

DİSK-AR tarafından yapılan paylaşımda, TÜİK verilerinin emeklilerle ilgili kendi araştırmalarını da doğruladığı ifade edildi.

YAŞLI NÜFUSUNUN YOKSULLUK ORANI GİDEREK ARTIYOR

TÜİK'in açıkladığı İstatistiklerle Yaşlılar 2023 verilerine göre, 2021 yılında yüzde 11,4 olan yaşlı nüfusun (65+) yoksulluk oranı 2023 yılında yüzde 21,7'ye çıktı. 65 ve üzeri yaştaki kadınlarda yoksulluk oranı ise (2021'den 2023'e) yüzde 12,6'dan yüzde 22,4 seviyelerine yükseldi.

TÜRKİYE’DE ORTALAMA EMEKLİ AYLIĞI AVRUPA ÜLKELERİNİN 6’DA BİRİ

DİSK-AR'ın 23 Mart 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı “Avrupa’da ve Türkiye’de Emeklilerin Durumu” isimli araştırmasının sonucu ise şu şekilde,

Türkiye’de ortalama emekli aylığı merkez Avrupa ülkelerinin 6’da biri. Ortalama emekli aylığı İspanya’da bin 417, Fransa’da bin 485, Almanya’da bin 552, İtalya’da bin 582, Belçika’da bin 717, Hollanda’da bin 3 avro iken Türkiye’de 237 avro.

Avro cinsinden emekli aylığı Türkiye’de 2012 ve 2021 arasında yüzde 33,6 azaldı.Türkiye’de emekli aylıklarına Avrupa’nın yarısından daha az kaynak ayrılıyor.

2002 yılında Türkiye’de ortalama emekli ve hak sahibi aylık ve geliri asgari ücretin yüzde 22 fazlası iken 2023 yılında yüzde 26 seviyelerinin altına düştü.