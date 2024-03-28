Emekli maaşı yüzde 33,6 azaldı. Emeklileri endişelendiren tablo

Kaynak: KARAR
Emekli maaşı yüzde 33,6 azaldı. Emeklileri endişelendiren tablo
DİSK-AR'ın paylaştığı rapora göre yaşlı yoksulluğu üç yılda yüzde 11'den yüzde 22 seviyesine yükseldi. Raporda Türkiye'deki emekli aylığının Avro cinsinden 2012 ve 2021 arasında yüzde 33,6 azaldığı ortaya çıktı.

Artan enflasyon ve hayat pahalılığıyla birlikte Türkiye’de yaşayan vatandaşların geçim derdi her geçen gün artmaya devam ederken asgari ücretin de altında maaş alan emekliler temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma geldi. İktidar tarafından gelen 'ek gelir' tavsiyeleri ise emekli vatandaşlarda hayal kırıklığı yaratıyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) sosyal koruma harcamaları istatistiklerinden yararlanarak yaptığı çalışmada, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de emeklilerin durumu incelendi.

DİSK-AR tarafından yapılan paylaşımda, TÜİK verilerinin emeklilerle ilgili kendi araştırmalarını da doğruladığı ifade edildi.

emekli1.jpg

YAŞLI NÜFUSUNUN YOKSULLUK ORANI GİDEREK ARTIYOR

TÜİK'in açıkladığı İstatistiklerle Yaşlılar 2023 verilerine göre, 2021 yılında yüzde 11,4 olan yaşlı nüfusun (65+) yoksulluk oranı 2023 yılında yüzde 21,7'ye çıktı. 65 ve üzeri yaştaki kadınlarda yoksulluk oranı ise (2021'den 2023'e) yüzde 12,6'dan yüzde 22,4 seviyelerine yükseldi.

TÜRKİYE’DE ORTALAMA EMEKLİ AYLIĞI AVRUPA ÜLKELERİNİN 6’DA BİRİ

DİSK-AR'ın 23 Mart 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı “Avrupa’da ve Türkiye’de Emeklilerin Durumu” isimli araştırmasının sonucu ise şu şekilde,

Türkiye’de ortalama emekli aylığı merkez Avrupa ülkelerinin 6’da biri. Ortalama emekli aylığı İspanya’da bin 417, Fransa’da bin 485, Almanya’da bin 552, İtalya’da bin 582, Belçika’da bin 717, Hollanda’da bin 3 avro iken Türkiye’de 237 avro.

emekli2.jpg

Avro cinsinden emekli aylığı Türkiye’de 2012 ve 2021 arasında yüzde 33,6 azaldı.Türkiye’de emekli aylıklarına Avrupa’nın yarısından daha az kaynak ayrılıyor.

2002 yılında Türkiye’de ortalama emekli ve hak sahibi aylık ve geliri asgari ücretin yüzde 22 fazlası iken 2023 yılında yüzde 26 seviyelerinin altına düştü.

emekli-3.jpg

İlgili Haberler
"Baronlar İstilası" sürsün; "Emekliler limon satsın!"
"Baronlar İstilası" sürsün; "Emekliler limon satsın!"
Emeklilerin düşüşü iktidarın düşüşü
Emeklilerin düşüşü iktidarın düşüşü
Özgür Özel: Emeklilerin düzenini bozmasa emekli maaşı 26 bin lira olacaktı
Emekli maaşlarıyla ilgili AKP'den flaş açıklama
Son Haberler
Hakkari’de deprem Gündem
Hakkari’de deprem
Burdur’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Gündem
Burdur’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Bursa'da 2 kadın sokak ortasında saç saça kavga etti. O anlar kamerada Gündem
Bursa'da 2 kadın sokak ortasında saç saça kavga etti. O anlar kamerada
YSK'dan son dakika kararı. Seçimlerin tekrarı 2 Haziran'da Gündem
YSK'dan son dakika kararı. Seçimlerin tekrarı 2 Haziran'da
'Turgut Altınok’un diploması sahte' Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'dan şok iddia Gündem
'Turgut Altınok’un diploması sahte' Gazeteci Yavuz Selim Demirağ'dan şok iddia
Türkiye Yüzyılı: Afrikalı kabilenin kullandığı para biriminin Türk lirasından değerli Video
Türkiye Yüzyılı: Afrikalı kabilenin kullandığı para biriminin Türk lirasından değerli