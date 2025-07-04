“Emekli maaşına ekstra zam yapılabilir” Uzman isim açıkladı

ÖZEL HABER - BARAN YALÇIN

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 14 bin 469 lira olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşının TÜİK'in yüzde 16,67 TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 liraya yükseltildiğini açıkladı.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşına gelen zam hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

YAPILAN ZAM YETERSİZ

TÜRK-İŞ’in haziran ayı itibariyle açıkladığı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 25.092 TL olduğuna dikkat çeken Yılmaz, açıklanan zam oranının yetersiz olduğunu belirtti.

“MAAŞLARIN EŞİTLENMESİ EMEKLİLER İÇİNDE SOSYAL HUZURSUZLUĞA NEDEN OLUR”

Yapılan zamdan önce 3 milyon 716 bin emeklinin en düşük emekli maaşı aldığını ifade eden Yılmaz, zamdan sonra bu rakamın 4 milyon 11 bin kişiye eriştiğini belirterek, “Dolayısı ile en alt taban maaş alanları kök aylık 0 zam riskinden dolayı desteklenmesi ileride daha farklı sorunlar yaratacak. Bununla ilgili de sen en alt tabanı altı ayda bir yukarı doğru taşıyıp, taban maaşın üzerinde emekli maaşı alanlara ekstra refah payı vermediğinde onlar sabit kalıyor. En alt tabanın maaşı yukarı doğru çıkınca bir noktada burada maaşlar eşitlenmiş olacak. Maaşların eşitlenmesi demek özellikle emekliler içinde sosyal olarak huzursuzluğa sebebiyet verecek” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yapılması gerekenleri de söyleyen Yılmaz, “Emekliler ile alakalı en alt tabanda maaş alanlara ekstra bir iyileştirme yapılması lazım. Bir sonraki dönemde ocak zammında hükümet kanadının ve ekonomi ekibinin bu yıl enflasyon verisinin yüzde 19 ile yüzde 29 arasında ortalama olan yüzde 24 hedefleniyor. Bir sonraki yıl 8 ile 18 arasında ortalama yüzde 12, bir sonraki yıl ise hedef yüzde 8 hedeflendi. Bu hedefler doğrultusunda enflasyon rakamlarını aldığımız zaman önümüzdeki 3 yılın emekli maaşının ve de taban aylıkta bulunan en düşük emekliye gelecek olan maaş farklarını hesaplama yetimiz olabilir. Bu yüzden özellikle alt tabanda olan emeklilerimize biraz daha çeşitli farklı ekonomik programlarla ve sosyal paketlerle desteklenmesi taraftarıyım” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkisini kullanarak emekli maaşına ek zam yapar mı?” sorusuna da yanıt veren Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın böyle bir yetkisi olduğu, geçmişte yapıldığı ve yine yapılması gerektiğini söyledi.

“EMEKLİ MAAŞINA EKSTRA ZAM YAPILABİLİR”

Emekli maaşının geçmişte aynı dönem içinde 3 defa revize olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Sayın Cumhurbaşkanının buna yetkisi vardır, yapılabilir. Özellikle en alt tabandaki emeklilerimize biraz da olsa iyileştirme olması gerekliliğini savunuyorum ben. Ama burada da özellikle en alttaki yani 16 bin 881 liralık rakam neden 17 bin lira olmadı. Niye 16 bin 881 lira oldu sorusuna gelince sadece yüzde 16,69 oranında enflasyon kıstası kadar en alttakini destekledi. Ha bunun üzerinde bir destek verilebilir mi? Verilebilir. Verildiği taktirde en alttakini değil refah payı adı altında tüm emeklilere verilmesi lazım o zaman. Sadece en alttakini yükselttiğiniz taktirde, burada 16.5 milyon emeklimiz varsa, sadece 4 milyonuna taban aylıktaki iyileştirmenin üstündeki rakam verildiği zamanda bu sefer toplum içerisinde, emekliler içerisinde huzursuzluğa sebebiyet vereceğine inanıyorum.”