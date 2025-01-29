Emekli maaşını bu bankaya taşıyan emekliler yaşadı. Rakam 24 bin TL'ye yükseldi

Emekli maaş promosyonları Ocak ayında güncellenirken, bankaların sunduğu kampanyalar arasında 24.000 TL'ye varan ödeme fırsatları dikkat çekiyor. Mart ayında ise yeni promosyon anlaşmaları bekleniyor.

Emekli maaş promosyonları 2025 yılı itibarıyla yeniden şekillendi. Ocak ayında yapılan zamlarla birlikte bankalar, maaşını taşıyan emeklilere daha yüksek promosyonlar sunmaya başladı. SGK ile bankalar arasındaki anlaşmalar doğrultusunda, emeklilere yönelik kampanyalar 24.000 TL'ye kadar ulaşan ödeme fırsatları içeriyor.

Vakıfbank, Yapı Kredi ve TEB arasındaki rekabet de bu alanda da iyice kızışmış durumda. Ayrıca, SGK ile bankalar arasında mart ayında yapılacak yeni protokollerle emekli promosyonlarının daha da artması bekleniyor.

Bankalar, emekli maaşını taşıyan müşterilerine sundukları promosyonlarla dikkat çekiyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Garanti BBVA, Akbank, İş Bankası, DenizBank, Türkiye Finans, Şekerbank, TEB, Albaraka Türk ve ING gibi büyük bankalar, farklı promosyon tutarları ve ek avantajlarla emeklilere cazip fırsatlar sunuyor.

VAKIFBANK'TAN 24 BİN

VakıfBank, emekli maaşını taşıyan SGK emeklilerine 24.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Banka, maaş aralığına göre 12.000 TL'ye kadar nakit ödeme yapıyor.

Ayrıca, VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı ile yapılan alışverişlere bağlı olarak yıllık toplamda 12.000 TL'ye kadar nakit ödeme fırsatları da sunuluyor.

YAPI KREDİ CÜZDANLARI ŞİŞİRECEK

Yapı Kredi, emekli maaşını bankasına taşıyanlara 20.000 TL’ye varan promosyon fırsatları sunuyor. Banka, maaş aralığına göre 11.250 TL ile 20.000 TL arasında ödeme yapıyor.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremine bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremine bağımsız 2.000 TL ek ödül ödeniyor.

Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapılması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekiyor. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; maaş baremine bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödeniyor.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyan müşterilerine 16.200 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Banka, maaş aralığına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit ödüller veriyor. Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı ile yapılan harcamalarda yıllık 1.200 TL'lik bir indirim de ek avantaj olarak sunuluyor.

TEB ZİRVEYİ KAPTIRDI

TEB, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 21.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sağlıyor. Banka, maaş tutarına bağlı olarak nakit promosyon ve ek ödüller veriyor. Ek olarak, TEB’e özel avantajlar arasında otomatik fatura talimatı ve kredi kartı harcamalarına dayalı nakit ödüller de yer alıyor.

HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI

Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Ziraat Bankası ise emekli maaşlarını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon sunuyor. Her iki banka da emeklilere sundukları avantajlarla dikkat çekiyor.

ALBARAKA TÜRK VE ING BANK

Albaraka Türk, 31 Mart’a kadar devam eden kampanyasında emeklilere 20.000 TL'ye kadar ödül sunuyor.

ING Bank ise maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatının yanı sıra ek olarak 5.000 TL'ye kadar ödeme sağlıyor. Ayrıca, ING Bank, faturalar için otomatik ödeme talimatı gibi ek fırsatlar da sunuyor.