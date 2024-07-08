Emekli maaşları zamlandı. Banka promosyonları fırladı

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte SSK ve BAG KUR emekli zam oranları yüzde 24,73, memur emeklisi zam oranları ise 19,31 olarak kesinleşti. Ocak emekli zammının ardından promosyon yarışına giren bankalar da Temmuz ayı promosyon rakamlarını güncelledi.

İşte banka banka emekli promosyon rakamları...

Garanti BBVA

Emekli maaşı 10.000 liraya kadar olanlara 6250 lira

10.000 – 15.000 lira aylık alanlara 10.000 lira

15.000 – 20.000 lira aylık alanlara 12.500 lira,

20.000 lira alan emeklilere 15.000 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası'ndan SGK emekli maaşlarını alan kişiler için 12.000 TL'ye varan promosyon ödemeleri yapılıyor.

HALKBANKASI

3 yıl taahhüt veren emeklilere 12.000 liraya kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

10.000 lira - 14.999,99 lira maaşı olanlara 8.000 lira

15.000 lira- 19.999,99 lira maaşı olanlara

20.000 lira ve üzerinde maaş alanlar için 12.000 lira ödeme yapmaktadır.

ING Bank

18.000 liraya kadar nakit ödeme yapmaktadır.

Denizbank

3 yıl taahhüt veren kişiler için 12.000 liraya kadar emekli promosyon ödemesi yapıyor.

0 - 9.999 TL arasında alanlara 5.000 lira

10.000 lira- 14.999 lira arası için 8.000 lira

15.000 lira - 19.999 lira arası 10.000 lira

20.000 lira ve üzeri maaş alanlar için 12.000 lira ödeme yapılıyor.

FİBABANKA

Fibabanka, 10.000 lira aylık alan emekliler için 5.000 lira

10.000 - 15.000 lira arasında olanlara 8.000 lira

15.000 - 20.000 lira aylık alanlar için 10.000 lira

20.000 lira ve daha fazla olan emekliler için 12.000 lira promosyon ödemesi yapmaktadır.

İş Bankası, 12.000 liraya kadar promosyon ödemesi yapıyor.

QNB Finansbank

15.000 liraya kadar nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

0 - 9.999 lira olanlar için 6.250 lira

10.000 - 14.999 lira olanlar için 10.000 lira

15.000 - 19.999 lira için 12.500 lira

20.000 lira ve üzeri için 15.000 lira ödeme yapılmaktadır.

Vakıfbank

10.000 liraya kadar aylık alanlara 5.000 lira

10.000 lira - 15.000 lira arasında aylık analara 8.000 lira

15.000 lira- 20.000 lira (20.000 TL hariç) arasında olanlara 10.000 lira

20.000 lira ve daha fazla olanlara 12.000 lira yapılmaktadır.

AKBANK

0 - 9.999 TL - 6.250 lira

10.000 lira - 14.999 TL - 10.000 lira

15.000 lira- 19.999 TL - 12.500 lira

20.000 lira ve üzeri - 15.000 lira promosyon ücreti ödeniyor