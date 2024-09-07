Emekli maaşlarında enflasyon senaryosu! Ne kadar zam yapılacak?

Ekonomide 2025-2027 dönemini içeren yeni Orta Vadeli Programı (OVP) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. OVP ile ekonomide gelecek 3 yılın rotası çizilirken, enflasyon beklentilerinde de güncellemeye gidildi.

YÜZDE 41,5’E YÜKSETİLDİ

OVP'ye göre 2024 yılı için enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseltildi. Gelecek yılın (2025) enflasyon tahmini yüzde 15,2'den yüzde 17,5'e çıkarıldı. Enflasyonun 2026'da yüzde 9,7 ile tek haneli seviyelere inmesi öngörüldü. (Önceki yüzde 8,5). 2027 yılı enflasyon hedefi yüzde 7 olarak belirlendi.

PİYASALARIN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 38 olarak belirlenmişti. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 34 ve 42 açıklanmıştı. Piyasa katılımcılarının beklentileri de yüzde 42 civarında şekilleniyor.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

OVP güncellemesi ile birlikte ekonomi yönetiminin enflasyon beklentisi, Merkez Bankası ile piyasaların tahminlerine uyumlu hale geldi. OVP'deki yüzde 41,5'lik enflasyon hedefi gerçekleştiği takdirde emekliler, ocak ayı itibarıyla yüzde 13,45 zam hakkı elde edecek.

ZAMDA DİĞER SENARYOLAR

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası'nın yüzde 38'lik hedefine gelmesi halinde emeklilerin zam oranı yüzde 10,63 olacak. Yıl sonu enflasyonu yüzde 40'a doğru yakınsaması halinde emekli zam farkı yüzde 12,24 civarında şekillenecek.