Emekli neden düşük aylık alıyor? Uzman isim iki nedeni açıkladı

Açıklamaları ile adından söz ettiren SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin neden bu kadar düşük aylık aldığını açıkladı.

Emekli aylıkları zamma ve asgari ücret zam dönemlerinde yaptığı isabetli açıklamalarla dikkat çeken Özgür Erdursun düşük emekli aylıklarının altında 2000 ve 2008 yıllarda yapılan düzenlemeler yattığını vurguladı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, düşük emekli maaşlarının altındaki iki önemli nedeni sıraladı.

İlk olarak hükümetin yaptığı 2000 ve 2008 yıllarındaki düzenlemeleri hatırlatan Erdursun, bu yıllarda emekli aylığı hesaplama sisteminin tamamen değiştirildiği söyledi.

2008 yılına kadar emekli aylıklarını belirleyen güncelleme katsayısında enflasyon ve büyüme oranının yüzde 100'ü dikkate alınarak hesaplanırken yeni düzenleme ile bu aran büyümenin sadece yüzde 30'u dikkate alınmaya başlandı.

İKİNCİ NEDEN İSE TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI

Daha önceki açıklamalarında da sık sık yapılan emekli zamlarının yüksek enflasyon nedeni ile hızla eridiğine dikkat çeken Özgür Erdursun, şu an ki verilerle TÜİK'in açıkladığı oranlarla emeklinin ancak yüzde 26 zam alabileceğini söyledi. TÜİK rakamları ile ENAF enflasyon rakamlarını kıyaslayan Erdursun, eğer günlecek rakamlarla biri enflasyon açıklanması halinde emeklinin en az yüzde 40 oranında zam alabileceğini söyledi.