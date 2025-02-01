Emekli nineden işsiz gence evlilik teklifi. Nedenini öğrenenler şoka girdi

Başlığı okuyunca hepinizin "Bu kadarı da pes" dediğinizi duyar gibiyim. Ancak kazın ayağı öyle değil. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri de işsizlik. İş bulmanın imkansız hale geldiği Türkiye'de iş bulanlar da asgari ücretle işe başlatılıyor.

2 kuruş maaşla ev kirasını ve faturaları ödemek bir yana, hemen hemen her hafta zam gören gıda fiyatlarına da yetişmek imkansızlaşıyor. Taşı sıksa suyunu çıkaracak binlerce hatta on binlerce genç masraf olmasın diye mahallelerinde zaman geçirmek zorunda kalıyor.

İşte bu gençlerden birinin durumuna üzülen yaşlı bir kadın komşusunun oğluna "Gel benimle evlen. Ölünce emekli maaşımı sen alırsın. Az da olsa seni rahatlatır" teklifini yapmış. Kadın torunu bir uzmana sorarak böyle bir şeyin olurunu öğrenmek istemiş.

Şimdi sizi soru ve cevapla baş başa bırakalım. Karar sizin:

"EVLENECEĞİM DİYE TUTTURDU"

Emek haber sitesinin soru cevap kısmına yaşlı bir kadının torunu bir metin yazdı. Metin aynen söyle:

"Dedem öldükten sonra emekli maaşını babaannem almaktadır. Babaannem de aynı zamanda memur emeklisi. Devlet memurluğundan emekli olan babaannem ben evleneceğim diye tutturdu. Bu arada dedem yıllar önce ölmüştü. Biraz zorlayınca meğer komşumuzun genç ve işsiz oğluna acımış. Meğer ölürsem emekli maaşım ona kalsın diye evlenmek istiyormuş. Böyle bir şey mümkün müdür?"

SGK uzmanı bu soruya "Doğrusu erkekler için bu tür şeyler duymuştuk ama bayanlar için ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Babaanneniz ölünce evlendiği kişiye emekli maaşı kalacaktır. Anlaşıldığı kadarıyla babaannenizin evleneceği kişiyle arasında 30 yaştan fazla fark olduğu anlaşılıyor. Bu kişi ile arasındaki yaş farkı eşine kalacak emekli maaşını yarı yarıya düşürecektir" yanıtını verdi.

"AYLIĞIN YARISI BAĞLANIR"

Ardından da uzman isim devam etti: "5434 sayılı Kanun'un 71'inci maddesinde; 'İştirakçi karı veya koca eşinden 30 yaş veya daha büyük ise ölümünde eşine yarı nispetinde aylık bağlanır. Ancak evlenme akdi en az 10 yıl evvel yapılmış veya çocukları olmuş ise bu indirme yapılmaz. Emekli olduktan sonra evlenenler hakkında dahi aynı hükümler uygulanır” hükmüne yer verilmiştir.

Uzman isim sözlerini "Şayet babaanneniz ile eşi arasında 30 yaş ve üzerinde yaş farkı varsa ki olduğu anlaşılıyor bağlanacak dul aylığı yarı yarıya düşmektedir. Bu evliliğe yasal bir engel olmamakla birlikte böyle bir durum olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bunların aynı evde yaşama zorunluluğu da bulunmamaktadır." diyerek bitirdi.