Emekli öğretmen öğretmenevindeki odasında ölü bulundu

Öğretmenevi otelinde kalan Zabit Ş.'yi, uzun süre lobide göremeyen resepsiyon görevlisi durumu yetkililere bildirdi.

Görevlilerin Zabit Ş'yi hareketsiz halde yattığını görmesi üzerine ihbarda bulunmasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Zabit Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından otelde yapılan incelemenin ardından Zabit Ş'nin kesin ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(İHA)