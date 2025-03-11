Emekli polis, eşini boğarak öldürdü

Çorlu ilçesinde oturan ve Marmaraereğlisi ilçesindeki evlerine giden 2 çocuk sahibi Halil-Halime Avşar çifti arasında dün akşam saatlerinde büyük bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Halil Avşar, Halime Avşar'ın eşarpla boğdu ardından telefonla jandarmayı arayarak kendisini ihbar etti.

Adrese, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Halime Avşar'ın öldüğü belirlendi. Avşar'ın cansız bedeni, hastane morguna sevk edildi.

Gözaltına alınan Halil Avşar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.