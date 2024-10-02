Emekli polis, kıyafetini giyerek devriyeye çıktı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Dünya Yaşlılar Günü etkinliği kapsamında farklı meslek gruplarından emekli yaşlılar, bir günlüğüne mesleklerine geri döndü. Etkinlik, Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte emekli polis memuru Enver Ertürk (69), polis üniformasını giyerek telsizini eline aldı ve ekip arabasıyla devriye attı. Ertürk, "Polislik benim için her zaman özel bir meslek oldu. Bu etkinlik sayesinde meslektaşlarımla tekrar buluşup devriye yapmak, bana gençlik yıllarımı hatırlattı," dedi. Uzunköprü'deki huzurevinde gördüğü ilgi ve sevgiye teşekkür eden Ertürk, meslektaşlarının ziyaretinin kendisini daha da mutlu ettiğini belirtti.

Diğer bir katılımcı, emekli öğretmen Sedat Seyyar (83) ise öğrencilerle bir araya geldi. Trakya Birlik İlkokulu'nda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerine hatıralarını anlatan Seyyar, kara tahtada geçirdiği günleri hatırlayınca duygulandı. Öğrenciler, günün anısına ona çiçek vererek uzun süre sarıldılar. Seyyar, "Dünyanın en güzel mesleği öğretmenlik," diyerek, 36 yıllık meslek yaşamında çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini ifade etti.

Bu anlamlı etkinlik, huzurevi sakinlerinin nostaljik anlar yaşamasını sağlarken, etkinlik alanındaki sıcak atmosfer yaşlıların yüzünde gülümseme ile doldu. Emekliler, gençlik yıllarının anılarını yeniden canlandırarak duygu dolu anlar yaşadılar.