Emekli promosyonuna özel bankalar hızlı girdi. Bir banka 15 bin liraya çıkardı

İktidarın bir vaat gibi sunduğu kamu bankalarının promosyon arttırmasının ardından özel bankalar da yarışa katıldı.

ING Bank, emeklilere yönelik koşulsuz nakit promosyon tutarını artırdı. Maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, tutara göre 12.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanıyor.

Bunun yanında da emekli maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanacak. Böylece tutar 15 bin liraya çıkacak. Banka emeklilere, Cebindeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzakta bağlanıp, kampandan faydalanabilecekler.

12.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 28 Mart 2024-30 Nisan 2024 tarihleri arasında başvuranlar, 3 yıl ING'de kalma sözü vererek, kampanyadan yararlanacaklar.

Promosyon rakamlarına göre, 1 aylık toplam gelir tutarları;

10.000 TL’ye kadar ise 5.000 TL

10.000 TL– 15.000 TL arası ise 8.000 TL;

15.000-20.000 TL arası ise 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri ise 12.000 ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor.