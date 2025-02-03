Emekli promosyonunda 3 banka farkı açtı. Bir banka 25 bin TL veriyor

Kamu ve özel sektör bankaları emekli maaşlarını dağıtmak için verilen promosyon ücretlerine zam yaptı. Emekliler ise promosyonu alıp en azından 1 ay da olsa hesap yapmadan buzdolaplarını doldurmanın hayalini kuruyor.

Yapı Kredi, TEB ve ING Bankaları kesenin ağzını sonuna kadar açtı. İşte en yüksek promasyonu veren bankaların vereceği promosyon tutarları:

YAPI KREDİ'DEN 20 BİN TL

Yapı Kredi, emekliye 20 bin TL'ye varan promosyon sunuyor.

Aylık net maaş tutarı 0 - 9.999 TL olanlara fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik halinde toplam promosyon 11 bin 250 TL oluyor.

Aylık net maaş tutarı 10.000 TL - 14.999 TL olanlara fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik halinde toplam promosyon 15 bin TL oluyor.

Aylık net maaş tutarı 15.000 TL - 19.999 TL olanlara fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik halinde toplam promosyon 17 bin 500 TL oluyor.

Aylık net maaş tutarı 20.000 TL ve üzeri olanlara fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve dijital aktiflik halinde toplam promosyon 20 bin TL oluyor.

TEB'DEN 21 BİN TL

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca almayı taahhüt eden müşterilerine toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.

2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

İşte detayları:

Kampanya 25.11.2024 tarihi itibarıyla emekli maaşını TEB'den alan müşterileri kapsamaktadır.

Kampanya, Emekli Maaş hesabına, ilk emekli maaşının ödendiği ay itibariyla başlayacak ve 36 ay boyunca geçerli olacaktır.

Toplamda 12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave 9.000 TL ek promosyona hak kazanmak için:

Müşterinin ilk olarak; Elektrik veya Doğalgaz Faturası olan iki adet otomatik fatura talimatı vermesi gerekmektedir. (2 fatura talimatı vermeden ek promosyondan faydalanılamaz.)

Müşterilerin maaş transferi gerçekleştiğinde maaş tutarına bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.

ING'DEN 25 BİN TL

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Emekli maaş müşteri ayrıca:

Dijitalden gerçekleştireceğiniz para transferi işlemlerine masraf ödemezsiniz.

Yüzde 3,34'ten başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabilir,

3 ay boyunca Turuncu Ekstra Plus avantajlarından puan toplama koşulu olmadan yararlanabilir,

İlk defa ING Kredi Kartı başvurusu yaptığınızda, ilk 1 yıl kart ücret ödemezsiniz. 25.000 TL’ye varan faizsiz Taksitli Nakit Avans kullanabilir veya 2.000 TL Bonus fırsatından yararlanabilirsiniz.