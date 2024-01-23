Emekli Sandığından aylık alanların fark ödemeleri için tarih belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Emekli Sandığından aylık alanların fark ödemeleri için tarih belli oldu
Emekli Sandığı'ndan aylık alan emeklilerin zam farkının ne zaman ödeneceği belli oldu. SGK yaptığı açıklamada "Emekli Sandığından aylık alanların Ocak ayı 2024 zam farkı ile harp ve vazife malullerinin 2023 ek ödemelerini 26 Ocak’ta ödemeye başlıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Emekli sandığından maaş alanların zam farkını alacakları tarih belli oldu. SGK, ocak ayı zam farkı ile harp ve vazife malullerinin ek ödemelerinin 26 Ocak'ta ödenmeye başlayacağını duyurdu.

Aylıklarını her ay alanlara, 1 aylık tutarında ödeme yapılacak.

Aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık tutarında, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık tutarında, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı verilecek.

2 milyon 481 bin 769 kişiye 19,3 milyar TL fark tutarı ödenecek.

Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri de başlayacak. Bu kapsamdaki 59 bin 33 kişiye toplam 992,9 milyon TL ödeme yapılacak.

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