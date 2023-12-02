Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu kimlere ‘Kemalist’ denildiğini tek tek açıkladı

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kimlere 'Kemalist' denildiğini tek tek açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu kimlere ‘Kemalist’ denildiğini tek tek açıkladı

Yeniçağ yazarı Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı bir harita üzerinden önemli değerlendirmelerde bulundu.

Babüroğlu okumanın öneminin altını çizerken cehaletin bilinçli bir tercih olduğunu söyledi.

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu şunları yazdı:

"Yunan Ordusu İngiliz desteğiyle Ankara'ya kadar gelir. İstanbul; İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan işgalinde. Padişah türbelerinin bulunduğu Osmanlı’nın kentleri işgal altında.

İngilizler, Mustafa Kemal'le birlikte milletin şerefi ve vatanın namusu için can verenlere “KEMALİST” derlerdi. KEMALİST, demek, vatandan başka sevgili tanımayan kahraman demektir.

KEMALİST demek, vatanın milletin namusunu kurtaran kahraman demektir.
Çeyrek eğitimli oku!.. İkra!.. Cehaletin bilinçli bir tercih."

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