Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu Orta Doğu’daki ölümcül darbeyi açıkladı

Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışma devam ederken ABD’nin bölgeye uçak gemisi ve ek askeri unsur konuşlandırmasının ardından İsrail ile birlikte Suriye ve Irak’a hava operasyonu düzenlediğini, buna rağmen bölge ülkelerinin kınamada bulunmayarak sessiz kaldığını söyledi. Irak ve Suriye’nin parçalanması ve bölgenin istikrarsızlaşmasının Türkiye için bir felaketle sonuçlanacağı yönünde uyardı.

Suriye ve Irak’tan sonra İran’ın da saldırıların hedefi olacağını ve bölgesel olarak güçlü bir konumda olan İran’ın istikrarsızlaşmasının bölge için büyük bir felaket olacağını iddia etti.

Naim Babüroğlu’nun paylaşımı şöyle:

ABD ve İsrail sürekli Irak ve Suriye’ye hava saldırısı düzenliyorlar. Bölge ülkelerinden hiç kınama yok.

-Tekrar söylüyorum: Irak ve Suriye’nin daha fazla parçalanması ve istikrarsızlığı bölge ve Türkiye için bir felakettir.

-Sıra İran’a da geldiğinde bölge için ölümcül bir darbe olacaktır.