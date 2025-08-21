Emekli vatandaşlar isyanda: Bir an önce erken seçim olsun!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar geçinemediklerini ifade ederek erken seçim istediklerini belirttiler. Vatandaşlar, şunları söyledi:

"ERKEN SEÇİM ELBETTE OLSUN BİR AN ÖNCE OLSUN. MEMLEKETİN REFAHI İÇİN EKONOMİ İÇİN ERKEN SEÇİM ŞART."

"İsterim tabii ki erken seçim. Bir domates çıkmış 60 lira, kendileri alıyor bir milletvekili 420 bin lira. 420 bin lirayı milletvekillerine verene kadar vatandaşa ver. Milletvekilinin maaşı 420 bin lira olur mu? Emekliye de gelince devlet zarar ediyor. Ne zarar ediyor, ilk baştan kendinizden başlayın milletvekillerinden. Hayat tabii ki zorluyor ben çalışıyorum emekli olduğum halde. Maaş yetmiyor erken seçim olsun. Kendilerinin maaşını da 50 bin liraya düşürsün. Çok tabii ki eşitsizlik var, en büyük eşitsizlik. Benim oyum ile geliyor bir milletvekili adam alıyor 420 bin lira, bir de bakan oldu mu tamam. Geçinemiyoruz, en kötü şartlar bu şartlar işte."