Emekli vatandaştan geçinmek için öneriler...

Sokak röportajında konuşan emekli bir vatandaş geçinebilmek için haftanın her günü çalıştığını söyledi. 60 yaşındaki emekli vatandaşın bu durumdan şikayetçi olmaması sosyal medyada gündem oldu