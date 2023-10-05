Emekli vatandaştan geçinmek için öneriler...

Sokak röportajında konuşan emekli bir vatandaş geçinebilmek için haftanın her günü çalıştığını söyledi. 60 yaşındaki emekli vatandaşın bu durumdan şikayetçi olmaması sosyal medyada gündem oldu
05 Ekim 2023 Perşembe
Sokak röportajında konuşan emekli bir vatandaş geçinebilmek için haftanın her günü çalıştığını söyledi. 60 yaşındaki emekli vatandaşın bu durumdan şikayetçi olmaması sosyal medyada gündem oldu
Sokak röportajında konuşan emekli bir vatandaş geçinebilmek için haftanın her günü çalıştığını söyledi. 60 yaşındaki emekli vatandaşın bu durumdan şikayetçi olmaması sosyal medyada gündem oldu