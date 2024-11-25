Emekli vatandaştan maaş tepkisi! 'Emekliyim çok üşüyorum ancak...'

Osmaniye'de emekli ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar, enflasyon oranında maaşlarına zam beklediklerini dile getirdi.

Emekli Gamber Doğan "Geçinemiyorum 12 bin 500 lira ile. Yetmiyor, her şey zamlandı. Tüpe zam geldi, gaza zam geldi. Kömür alacağım, üşüyorum ama para yok" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler ve asgari ücretle çalışan vatandaşlar, yıllık enflasyon oranında maaşlarına zam beklediklerini dile getirdi.

"ASGARİ ÜCRET 25 BİN LİRA OLSUN"

Emekli Gamber Doğan şunları dile getirdi:

"Tüp 840 lira oldu. Geçenlerde benim hanım markete gitti 3 bin lira para harcamış. Elektrik parası, su parası... 20 bin lira olsa sevineceğim. 20 bin lira olsun emekli maaşı. Geçinemiyorum 12 bin 500 lira ile. Yetmiyor efendim. Her şey zamlandı. Tüpe zam geldi, gaza zam geldi. Kömür alacağım, üşüyorum ama para yok. Asgari ücret 25 bin lira olsun"

Emekli Ümit Konaklı ise şunları belirtti:

"Emekli vatandaşım. Enflasyon yüzde 44 diyor, yüzde 44 olması lazım. Bizler geçim sıkıntısı çekiyoruz. Gidiyoruz fiyatlar almış gitmiş başını. Giyim kıyafet alalım diyorum kıyafete gücümüz yetmiyor. Bizler çok kötü durumda yaşıyoruz şu an. Kiracı olanlar daha kötü bizlerden. Bunların düzelmesini istiyoruz. Bu şekilde olmaz. Maaş 12 bin 500 lira, en aşağı 18 bin lira olması lazım en aşağı. Asgari ücret fiyatında olması lazım"

"30 BİN LİRA OLMASI LAZIM"

Asgari ücretle çalışan bir vatandaş ise şunları dile getirdi:

"Asgari ücretle çalışıyorum. Yetmiyor bu şartlardan dolayı 17 bin lira maaşım. Ben 9 bin lira kira veriyorum kalan 6- 7 bin lira bir şey, onlarda yetmiyor, gıdaya, elektriğe. 27- 28 bin lira yani ancak bu şartlarda kurtarıyor. Çiçekçide çalışıyorum, kurtarmıyor. Evlenmeyi düşünmüyoruz bu şartlarda"

Asgari ücretle çalışan başka bir vatandaş ise şunları belirtti:

"Müzisyenim, asgari ücret kurtarmıyor en az 30 bin lira olması lazım. Evliyim üç çocuk babasıyım. Yetmiyor dediğim gibi borç harç... En aşağı en az 30 bin lira olması lazım"