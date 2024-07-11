Emekli ve asgari ücretliyi ilgilendiren toplantı hakkında son dakika gelişmesi

Düzenleme: Kaynak: Ekonomim
Emekli ve asgari ücretliyi ilgilendiren toplantı hakkında son dakika gelişmesi

Emekli maaşlarına yapılacak düzenlemeyle ilgili toplantının bugün yapılacağı açıklanmıştı. Ancak toplantının başka konularla ilgili olduğu, emekli maaşlarıyla ilgili çalışmayı içermediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz Başkanlığında yapılacak toplantının emekli aylıklarıyla ilgili olduğu ileri sürülmüştü. Ekonomim'de yer alan habere göre toplantının çeşitli kanun değişiklikleri, kurumların diğer idari işleri gibi genel ülke yönetimine dair konuların masaya yatırıldığı benzer onlarca toplantıdan biri olduğu belirtildi.
Aynı kaynaklar, emekli maaşlarıyla ilgili çalıma ve görüş alış-verişine dayalı toplantıların tamamlandığı, karar aşamasına gelindiğini de dikkat çekildi.
SON KARAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN
En düşük emekli aylıklarına ilave artış yapılmasına ilişkin son kararın Cuma günü Türkiye’ye dönecek olan Cumhurbaşkanı tarafından verileceği aktarılıyor.
Rakamın kesinleşmesinin ardından tasarruf paketine yönelik kanun teklifine bir madde eklenerek artışın yapılabileceğinin altı çiziliyor.

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