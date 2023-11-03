Emekli ve memur maaşı zamları netleşiyor. İşte yeni rakamlar

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı, emekli ve memur maaşı zamları da netleşmeye başladı. Ekim ayı enflasyonunun yüzde 3,43 çıkmasıyla birlikte emeklinin alacağı dört aylık zam oranı ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Emekli ve memur maaşı zamları netleşiyor. İşte yeni rakamlar

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın Ekim enflasyon verisi belli oldu.

16 milyona yakın emekliyi yakından ilgilendiren enflasyon farkı, yüzde 29,40 olarak kayıtlara geçti. TÜİK'e göre ekim ayı enflasyonunu yüzde 3,43...Böylece emeklinin dört aylık 'zam' değil enflasyon farkı yüzde 29.40 olarak ortaya çıktı.

TÜİK'E GÖRE EKİM ENFLASYONU YÜZDE 3,43

Ekim ayında enflasyon aylık yüzde 3,43 olarak gerçekleşti. Böylece, SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75, Ekim ayı için de yüzde 3,43 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Ortaya çıkan bu yüzde 29,40'lık rakam bazı yayın organlarınca 'zam' algısı yaratılmak istense de bu emeklinin yasal hakkı olan enflasyon farkı...Ancak bu enflasyon farkı, Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay birikimli olarak hesaplanacak. Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte emeklilerinin alacağı zam belli olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNDE DURUM FARKLI

Memur ve memur emeklileri için 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 2024 yılı Ocak ayı için yüzde 15 zam alacakları kesinleşmişti. 3,43'lük Ekim enflasyonuyla birlikte memur ve memur emeklileri de şimdiden toplu sözleşmeden gelen zam oranının üstünde zammı hak etmiş oldu. Memur ve memur emeklileri için de enflasyon oranlarının aylık olarak birikimli hesaplanması neticesinde zam Ocak ayında belli oluyor.

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