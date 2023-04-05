﻿Emekli ve memura müjde!

Emekli, memur, işçi kardeşlerimize müjdeler olsun çünkü halkın iktidarı yaklaşıyor.

Halkın iktidarı demek Türkiye'nin muazzam kaynaklarını sınırlı bir kesimin değil, halkın kullanması demektir.

AKP 20 yıl boyunca kendisine bağlı bir zenginler grubu oluşturdu. Bu elit, kaymak tabaka ile hem ülkeyi yönetti, hem de kaynakları kendilerine transfer ettiler.

Ne zaman halka birazcık daha pay verin desek, ülkede kaynak yok, verirsek enflasyon olur dediler…

Ne büyük bir yalan!

Türkiye zengin bir ülke, kaynakları da var! 1 trilyon dolara yakın bir millî hasılası var. Yani ürettiği mal ve hizmetlerin toplamı en kötü halde 800 milyar dolar.

Bütçe dediğiniz konu zaten siyasi bir tercihtir. Yönetimler şu kararı verir: Bu para kime akacak?

Son yirmi yılda bu para AKP oligarklarına aktı.

İspatı mı?

1-Özellikle Erdoğan'ın başkan olmasından sonra bütçedeki faiz giderleri adeta patladı. Erdoğan, Nas diye diye tefecileri zengin etti.

Bakın yıl yıl tefecilere verdikleri parayı yazalım:

2018'de 73,9 milyar TL.

2019'da 99,9 milyar TL.

2020'de 133,9 milyar TL.

2021'de 180,8 milyar TL.

2022'de 310,9 milyar TL.

Kur Korumalı Mevduat ile bir yıllığına doları tutmak için Hazine 90 milyar TL, Merkez Bankası ise 80 milyar TL ödedi. Sonuç ne oldu? Dolar yine yükseliyor. Peki yazık günah değil mi bu verilen paralara?

İşte doğru politikalar olsa idi bu paralar emekçilere verilirdi…

2-AKP, 21 yılda 2,5 trilyon dolar vergi topladı. 300 milyar dolar yatırım yaptı. 550 milyar dolar faiz ödedi. Bana hele bir söyleyin: 1,6 trilyon dolar nerede?

Yahu bu para bize aktıysa biz neden 1 kg. kıyma alacak durumda değiliz?

Kılıçdaroğlu bu paranın 418 milyar dolarının AKP'li oligarklara verildiğini söylüyor.

Peki nasıl?

Kıymetli ekonomist İbrahim Kahveci defalarca yazdı,

Osmangazi Köprüsü yapılıyor, çevre yollarla maliyeti 2 milyar dolar ama verilen garanti 13-14 milyar dolar…

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılıyor, 2023 Ağustos ayında devlete devri gerekirken 6 yıl daha uzatılıyor ve her yıl 800-900 milyon dolar garanti…

Şehir hastaneleri, aynı anda birden fazla maaş alanlar, belediyelerden kapılan ihaleler…

Demek istiyorum ki bu kaynaklar emekliye, memura, işçiye rahat rahat yeter. Yeter ki siz halkın iktidarını seçin, başa getirin, bu kaynaklar yandaşlara değil size aksın…

Seccade deyip sizi kandırmaya çalışanlara da şunu söyleyin:

Seccadeyi insan dokuyor, ama Kur'an Allah kelamıdır. Bakara Suresi ile "Bu Bakara iyi makara" diye dalga geçenleri büyükelçi yapanlar, seccadeye yanlışlıkla basan halkın evladına laf söyleyemezler…