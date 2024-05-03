Emekli ve memurların alacağı zam belli oldu. Vebali günahı TÜİK’in üstüne

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Nisan ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK enflasyonu yıllık yüzde 69,80 aylık yüzde 3,18 olarak duyurdu.

TÜİK’in açıkladığı rakamlar sonrası emeklilerin merakla beklediği zam oranlarından ilk dört aylığı da belli oldu. ilk üç ay için 15,05 olan rakam 18,70'e çıktı.

Açıklanan enflasyon rakamlarıyla emeklilerin alacağı fark da kök maaşa yansıyacak.

MEMUR FARKI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına zam 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10 olarak belirlenmişti. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek.

Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

Memur ve memur emeklileri nisan ayı itibarıyla yüzde 13,56 zam hakkı elde etti.

Ancak net rakam Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

TÜİK NE DEDİ?

Nisan ayı enflasyon rakamını TÜİK yüzde 3,18 açıkladı. TÜİK’in verilerine göre, enflasyon yüzde 69,80 duyuruldu.

ENAG NE DEDİ?

ENAG' Nisan ayı enflasyonunu 5,02 olarak açıkladı. Yıllık enflasyonu ise yüzde 124,35 olarak kayıtlara geçirdi.