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Maaş zamlarına yön verecek bilgi ortaya çıktı 

Reuters anketine göre, ekonomistler enflasyonun aralık ayında TÜFE'de yüzde 2,7 artmasını bekliyor. 2022'nin tamamında enflasyonun yüzde 66,8 olacağı öngörülüyor. Enflasyon rakamları 3 Ocak'ta açıklanacak ve maaşlara yapılacak zam oranı netleşecek.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 11:05
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Emekli ve memurların maaş zamlarına yön verecek bilgi ortaya çıktı 

Maaş zamlarına yön verecek bilgi ortaya çıktı 
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NTV'nin haberine göre, Reuters'ın 12 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) gıda, konut ve ev eşyası kalemleri öncülüğünde aralıkta aylık yüzde 2,7 artması yıllık olarak ise baz etkisiyle yüzde 84,39'dan yüzde 66,8'e düşmesi bekleniyor. Ankette aralık ayı için aylık enflasyon tahminleri yüzde 1,4 ila yüzde 4,1 arasında yer alıyor.

TÜFE kasım ayında yıllık bazda Mayıs 2021'den beri ilk kez bir önceki aya göre düşüş gösterdi ve 24 yılın zirvesinden yüzde 84,39 seviyesine indi.
Ekonomistler ve ekonomi yönetiminin genel beklentisi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde TL'deki yatay seyir ve küresel enerji fiyatlarındaki artışın yavaşlaması ve baz etkisinin katkısıyla yıllık enflasyonda düşüşün süreceği yönünde.

FRENLEYEN KUR NEDENİYLE BAZ ETKİSİ

Dolar/TL'deki 2021 Kasım ve aralıkta yaşanan sert yükselişlerin bu yıl olmaması nedeniyle enflasyonda önemli bir baz etkisi oluşuyor. Baz etkisi bir önceki aya göre çift haneli enflasyonun görüldüğü ocak ayında da belirgin hissedilecek. Böylece fiyat artışları devam etse bile yıllık enflasyon gerileyecek.
Enflasyonda baz etkisi haricinde ise küresel enerji fiyatlarındaki artışın durması ve TL'de stabil seyir öne çıkan iki gelişme.

Aralık ayı özelinde ise akaryakıt fiyatlarında, en düşük vergi dilimlerinde yer alan otomobil fiyatlarında yaşanan bir önceki aya göre düşüşler öne çıkacak.
İlaç fiyatları TÜFE'ye yüzde 0,3 yükseltici etki beklenirken çekirdek enflasyonda da bu ay belirgin düşüş yaşanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonun önümüzdeki dönemde düşüş göstermeye başlayacağını ve yıl ortasında yüzde 30, yıl sonunda yüzde 20'li rakamlara ineceğini belirtti.

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babalarrrrrrr
29.12.2022 11:16
Enflasyon Kağıt Üstünde düşürülüyor, akaryakıt, doğal gaz- gıda- yağ- şeker- et- süt v.s. bakın bakim hangisinde düşüş var.  
 
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