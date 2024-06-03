Emekli ve memurun zam hesabı değişti. İşte son oran

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Murat Öztürk
Emekli ve memurun zam hesabı değişti. İşte son oran

Ekmekli ve memurların ilk beş ay için alacağı enflasyon farkı ortaya çıktı. Şimdi haziran enflasyonu kaldı. Bu rakamın da belli olmasından sonra emekli ve memurun alacağı zam ortaya çıkacak. İşte emekli ve memurlar için beş aylık enflasyon farkı.

Emeklilerin ilk 5 ay için alacakları enflasyon farkı belli oldu. Şimdi 3 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonu kaldı. Emeklinin bey aylık alacağı zam TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre bakın o oran kaça yükseldi.
TÜİK enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte emeklilerin merakla beklediği zam oranlarından ilk beş aylığı belli oldu. Beş ayın enflasyon rakamlarının da ortaya çıkmasıyla artış oranı belli oldu. Emekliler, Ocak ayı için 6,70, Şubat için 4,53 ve Mart için 3,16 oranında Nisan ayı için yüzde 3,18 alacaktı. Şimdi de mayıs ayı enflasyonu belli oldu. Yıllık yüzde 75,45 aylık da 3,37 Emekliler için dört aylık kümülatif artış oranı yüzde 18,70’di. Şimdi Mayıs ayı 22,72 oldu.Bu enflasyon rakamının da eklenmesiyle beş aylık fark ortaya çıktı. O rakam da 22,7 olarak kayıtlara geçti.
TÜİK enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte emeklinin 5 ay için alacağı, iktidar yanlısı medya tarafından ‘’zam olarak gösterilen ancak emeklinin yasal olarak alacağı enflasyon rakamı ortaya çıktı. Buna göre ilk dört ay için 18,70 olan rakam 22,72' yükseldi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kaldı bir ay…3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamıyla birlikte emekliye verilecek olan enflasyon farkı ortaya çıkacak. İşte bundan sonra iktidar emekliye refah payı adı altında zam yapacak mı yapmayacak mı belli olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI

Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

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