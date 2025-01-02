Emekli zammından önce bankalar kesenin ağzını açtı! Promosyonda çıldırtan rakam

Yeni yıl itibarıyla bankalar, emeklilere yönelik cazip promosyon teklifleri sunuyor. Promosyon miktarları bankadan bankaya değişiklik gösterirken, en yüksek promosyon teklifleri özellikle maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emeklilere yapılıyor. Promosyon tutarları emekli maaşının miktarına göre farklılaşabiliyor.

Promosyon almak isteyen emekliler, maaşlarını taşımak istedikleri bankaya başvuruda bulunarak 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alacaklarına dair bir taahhüt vermek durumunda. Bunun yanı sıra bazı bankalar, emekli yakınlarını getirenlere ek ödeme veya özel kampanyalar da sunabiliyor.

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Bankaların Ocak 2025 için hazırladığı emekli promosyon kampanyaları, rekabetin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. En yüksek promosyon sunan bankaların listesi, emekliler tarafından sıkça araştırılıyor. Bu konuda kesin rakamlar bankaların güncel kampanya duyurularıyla netleşirken, özel bankalar genellikle daha yüksek tutarlar sunuyor.

Emekliler, promosyon seçimi yaparken şu kriterlere dikkat etmeli:

Promosyon miktarları, Bankanın sunduğu diğer avantajlar (kredi kartı aidatı, EFT/hesap işletim ücreti gibi), Ek hizmetler ve müşteri memnuniyeti.

2025 yılında da bankaların emekli promosyon kampanyalarını sıkı bir şekilde takip ederek en avantajlı seçeneği tercih etmek mümkün. Güncel promosyon fırsatları için bankaların resmi internet siteleri ve şubeleri ziyaret edilebilir.

EMEKLİ PROMOSYON VEREN BANKALAR

Bankaların açıkladığı promosyon kampanyaları şu şekilde:

TEB

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

21.000 TL’ye Varan Promosyon Kampanya Detayları:

Kampanya 25.11.2024 tarihi itibarıyla emekli maaşını bankamızdan alan müşterileri kapsamaktadır.

Kampanya, Emekli Maaş hesabına, ilk emekli maaşının ödendiği ay itibariyla başlayacak ve 36 ay boyunca geçerli olacaktır. Toplamda 12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave 9.000 TL ek promosyona hak kazanmak için: Müşterinin ilk olarak; Elektrik veya Doğalgaz Faturası olan iki adet otomatik fatura talimatı vermesi gerekmektedir. (2 fatura talimatı vermeden ek promosyondan faydalanılamaz.) Müşterilerin maaş transferi gerçekleştiğinde maaş tutarına bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen promosyon ödemeleri yapılacaktır.

Aşağıdaki tabloda “Nakit Promosyon” sütununda belirtilen tutarlar müşterilerimizin emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt etmelerine karşılık ödenecek promosyon tutarlarını, “Ek Promosyon sütununda belirtilen tutarlar ise müşterilerimizin 36 aylık taahhüt süreleri boyunca Bankamızda en az 2 adet Otomatik Fatura Ödeme Talimatı bulundurmalarına karşılık yukarıda belirtilen koşulların sağlanması durumunda ödenecek promosyon tutarlarını göstermektedir.

Maaş Bandı - Nakit Promosyon - Ek Promosyon - Toplam Promosyon 0-10.000 TL - 5.000 TL - 9.000 TL - 14.000 TL 10.000 -15.000 TL - 8.000 TL - 9.000 TL- 17.000 TL 15.000 TL ve 20.000 TL - 10.000 TL - 9.000 TL -19.000 TL 20.000 TL ve üzeri -12.000 TL - 9.000 TL - 21.000 TL

Kampanya döneminde verilen ek promosyonlar yeni verilen 36 aylık emekli taahhütnamesi, Bankamızda var olan Otomatik Fatura Ödeme Talimatı adedinin 2’nin altına düşmesi durumunda verilen ek promosyon müşterilerimizden kıstelyevm esasına göre iade alınacaktır.

Kampanya döneminde verilen ek promosyon emekli maaşını TEB’e yeni taşıyacak müşterilerimiz için geçerli olup TEB’den emekli maaşını alan mevcut müşterilerimiz de taahhüdünü 36 aylık sürede yenileyerek kampanya döneminde verilen ek promosyon tutarında promosyon almaya hak kazanabilirler.

TEB Emekli dünyasının avantajlarından yararlanmak ve 21.000 TL’ye varan toplam promosyon fırsatını kaçırmamak için TEB Şubeleri ile iletişime geçebilir veya CEPTETEB Mobil/Bireysel İnternet Şubemizden emekli maaş taahhütnamesini ve kampanya ek taahhütnamesini dijital olarak onaylayabilirsiniz.

Nakit promosyondan yararlanabilmek için müşterilerimiz kendilerine bağlı olan tüm maaşlarını Bankamıza taşımaları gerekmektedir.

GARANTİ BANKASI

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ocak 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon! Emekli promosyon fırsatını kaçırmayın. Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 08.30 - 16.00 arası olan EFT/FAST işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT/FAST ve havale işlemleri dahil değildir.)

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekliler yararlanabilir.

Emeklilik promosyonu ödemesinin müşteri hesabına aktarılması ile taahhüt süresi başlar. Emeklilere promosyon ödemeleri SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Birden fazla emekli maaşı ödemesi alan müşterilerimiz emekli promosyon talebinde bulunduğunda emekli maaşlarının toplamı dikkate alınır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır. Emekli promosyon ödemeniz Emekli Bankacılığı Promosyon Taahhütnamesi’ni imzalamanızın ardından Garanti BBVA’ya ilk maaşınızın yatmasına istinaden ilk 3 iş günü içinde yapılır. Promosyon ödemesine konu olan maaş için taahhüt süresi içinde banka değişikliği yapılamaz.

Taahhüt süresi boyunca vefat dışında SGK tarafından emekli banka promosyonuna konu gelir veya aylık ödemenin kesilmesi, gelir veya aylığın farklı bir kuruma taşınması, herhangi bir nedenle taahhüt süresi dolmadan taahhüdü sonlandırdığınızda emeklilik promosyonu ilişkisi de sonlandırılır. Bu durumda kalan taahhüt süresi göz önünde bulundurularak ödenen emekli promosyon tutarı bankamızın yazılı bildirimine gerek kalmaksızın kıstelyevm* yöntemi ile iade edilir. *Yapılan promosyon ödemesinin kalan süreyle orantılı kısım.

YAPI KREDİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

20.000 TL’ye Varan Emekli Promosyon Yapı Kredi’de

0- 9.999 TL'ye kadar olana 11.250 TL, 10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 15.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 17.500 TL, 20.000 TL' nin üzerinde olana 20.000 TL.

¹Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 2.500 TL ek nakit ödül ödenir.

²Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 2.000 TL ek ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.

³Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması* gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır. (*Aktiflik kriteri; ek ödül taahhütnamesinin imzalanması öncesindeki 90 gün boyunca Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmayan müşterinin, tekrar uygulamayı kullanmaya başlamasıdır.) Dijital aktiflik kampanyasından ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.

QNB FİNANSBANK

15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999 TL için 6.250 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999 TL için 10.000 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999 TL için 12.500 TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 20.000 TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon.

AKBANK

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL' ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!

Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı 0 - 9.999 TL- 6.250 TL, 10.000 TL - 14.999 TL - 10.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL - 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL.

İŞ BANKASI

Emekli Maaş Aralığınıza Göre 12.000 TL'ye Varan Promosyonlar Sizi Bekliyor!

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı 0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca banka aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı 10.000 TL - 14.999,99 TL - 8.000 TL 15.000 TL - 19.999,99 TL - 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme!

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.