Emekliler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye alacak mı?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla geçen yıl emeklilere verilen ikramiyenin sürdürülmesini talep etti.

Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi verilmişti.

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz, geçen yıl verilen ikramiyenin bu yıl da verilmesini talep etti.

Tokgöz tarafından yapılan yazılı açıklamada, 100. yıl dönümü kapsamında emeklilere tek sefer için 5 bin TL ödeme yapıldığını hatırlattı.

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Yapılan bu ödemenin birçok emekli vatandaş için yararlı olduğuna belirten Tokgöz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçen yıl Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan 5 bin liralık ödeme sayesinde birçok emekli kışa elinde ilave bir miktar parayla girdi. Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle emeklilerimize verilen ikramiyenin adının 'Cumhuriyet Bayramı İkramiyesi' olarak konulup, her yıl bir maaş tutarında verilmesini talep ediyoruz. Bu uygulama milyonlarca emeklimizi ziyadesiyle memnun edip, onların Cumhuriyet Bayramı'nı daha bir coşkuyla kutlanmasına katkı sağlayacaktır."