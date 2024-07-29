'Bazı' memurlara her ay ek ikramiye müjdesi. Sadece bu özelliği taşıyanlar alacak

Anayasa Mahkemesi, Ocak ayında verdiği kararla, kamu görevlilerine yönelik toplu sözleşme ikramiyesini düzenleyen yasayı Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen kanun teklifine, yüzde 1 barajını aşan sendika üyesi memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesini öngören bir madde eklendi. Muhalefetin tepkileri üzerine, Genel Kurul'da bu madde değiştirildi.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Danıştay, toplu sözleşme ikramiyesini yalnızca hizmet kolunda yüzde 1 barajını aşan sendikalarla sınırlayan hükmü iptal edince, baraj koşulu yüzde 2'ye çıkarılarak yeni bir kanun çıkarıldı.

SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN MEMURLAR BU ÖDEMEYİ ALAMAYACAK

Yeni düzenlemeye göre, yürürlükteki toplu sözleşme çerçevesinde, 707 göstergeye karşılık gelen ikramiyeden tüm sendika üyesi memurlar faydalanabilecek. Sendika üyesi olmayan memurlar ise bu ödemeden yararlanamayacak.

Böylece, toplu sözleşme ikramiyeleri arasında ayrım yapılmasına son verildi ve her ay 707 gösterge karşılığı ödeme yapılacak. 2024 yılı itibarıyla, kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren sendika üyesi memurlara aylık 641,81 TL ödeme yapılacak.

BAKAN IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sendika ve konfederasyonlarla yapılan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde memurlar için toplu sözleşme ikramiyesi sağladıklarını belirtti.

Işıkhan, CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak bu düzenlemenin iptal edilmesine neden olduğunu ifade etti ve şunları ekledi:

"İptal kararı sonucunda kamu görevlilerimizin aylıklarında azalma yaşandı. Emekçilerimizin ve memurlarımızın kazanımlarını her zaman korumak için çalışıyoruz. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme ile sendikalı memurlarımıza 641,81 TL ikramiye ödenecek ve tüm sendikalı memurlar bu ödemeyi alacak. Cumhur İttifakı milletvekillerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Memurlarımız için hayırlı olsun."